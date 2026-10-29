‘Es un circuito complicado’: Fernando Alonso explica cuáles son los retos del Gran Premio de México

El casco de Fernando Alonso combina los colores azul y amarillo con motivos del Día de Muertos, incluida una calaverita en la parte posterior. (Foto: Cuartoscuro/Cecilia L. García)

Faltan solo unas horas para que el Gran Circo abra sus puertas a los amantes del automovilismo en la Ciudad de México y Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, ya empezó a calentar motores de cara a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El asturiano brindó una conferencia de prensa en la que, además de presentar el casco que utilizará durante el Gran Premio de México —que cuenta con motivos del Día de Muertos—, habló sobre el panorama al que se enfrentan este fin de semana.

“No (es más fácil con los años). México es complicado”, comentó el piloto de Aston Martin durante su conferencia de prensa, en la que también se mostró optimista respecto a lo que pueden lograr este fin de semana.

¿Cuáles son los principales retos para Fernando Alonso en el GP de México?

El asturiano corre en la Fórmula 1 desde 2001, cuando debutó con la escudería Minardi. Sin embargo, su experiencia no ha hecho que el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputa el Gran Premio de México, sea más sencillo.

El circuito representa un reto para los pilotos y las escuderías, principalmente por la altitud de la Ciudad de México, ubicada a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Estas condiciones obligan a los equipos a adaptar sus monoplazas para mantener un buen rendimiento durante el fin de semana y a los pilotos a ajustar su manejo para responder a las exigencias del trazado.

El piloto de Aston Martin tiene buenas sensaciones de cara al Gran Premio de México. (Foto: Cecilia L. García)

“Es un circuito complicado; incluso los pilotos más experimentados siguen lidiando con dificultades. El carro se comporta diferente aquí por la reducción de downforce, la altura”, explicó el piloto de Aston Martin sobre las razones por las que este circuito puede ser tan complejo.

Además, para el asturiano, hay una parte del Autódromo Hermanos Rodríguez que resulta especialmente complicada: la curva 12, justo antes de que la pista continúe hacia el Estadio GNP Seguros.

“En mi caso, la esquina que entra hacia el estadio sigue siendo la más difícil”, comentó durante la conferencia de prensa. Por ello, a pesar de la experiencia, no se puede dar nada por sentado: “Sigue siendo un circuito retador y sigo descubriendo dificultades aquí”, añadió.

¿Sumarán puntos? Fernando Alonso espera buenos resultados en el GP de México

No todo es negativo para Fernando Alonso, quien tiene buenas sensaciones de cara al Gran Premio de México, en especial después de los resultados que Aston Martin obtuvo durante el GP de Estados Unidos.

“Austin fue un Gran Premio muy competitivo para nosotros y creemos que el trazado de México puede favorecernos para tener una buena actuación”, dijo el piloto español durante su conferencia de prensa.

El compañero de equipo de Lance Stroll también comentó que la situación en el campeonato de constructores, en el que Aston Martin ocupa el penúltimo lugar con 7 puntos, es compleja. No obstante, confía en que tendrán motivos para sentirse satisfechos tras el GP de México.

“Se nota que hay un buen impulso. Alcanzar al equipo en la clasificación de puntos sigue siendo un objetivo difícil, pero el domingo en México podría terminar siendo un buen día”, añadió.

¿Cómo es el casco de Fernando Alonso? Así es el diseño de Pepperstone

El piloto de Aston Martin bromeó durante el encuentro con los medios al compartir que es posible que su nuevo casco le dé un poco de buena suerte durante la carrera del domingo.

Con motivo del Gran Premio de México, Pepperstone, proveedor global de una plataforma de trading en línea y socio de la escudería, se encargó del diseño del casco de Fernando Alonso.

Tras ser anunciado como embajador global de la marca, el piloto presentó este modelo especial, que combina los colores que suele utilizar el asturiano con motivos del Día de Muertos, ya que la carrera se realiza el 1 de noviembre.

El casco de Fernando Alonso cuenta con colores que representan al piloto, además de motivos del Día de Muertos. (Foto: Cortesía)

“Sigue siendo un tema importante, porque creo que el diseño es lo que te representa ante los aficionados cuando ven el coche. Además, forma parte de tu personalidad; llevas un casco que, en cierto modo, te define”, comentó.

Con esta idea se realizó el diseño: “Este casco tan especial (cuenta) con mis colores —el azul y el amarillo—, que además son muy mexicanos”, comentó. En la parte posterior también tiene el diseño de una calaverita.

“Parece que a los aficionados les encanta; creo que mañana, cuando lo vean en pista bajo la luz del sol, lucirá aún mejor”, añadió el asturiano durante la conferencia de prensa.

El casco también celebra la alianza de Pepperstone con Aston Martin y el nombramiento de Alonso como embajador global. La marca lo seleccionó por representar los valores de la experiencia, el instinto y la preparación rigurosa.