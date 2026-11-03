ApoyArte suma más de 3 mil artesanas veracruzanas con créditos de hasta 30 mil pesos

Más de 3 mil artesanas veracruzanas se han incorporado a ApoyArte en menos de dos meses, con acceso a créditos de 10 mil, 20 mil y 30 mil pesos, sin intereses, comisiones, garantías ni avales.

En la jornada realizada en el Parque Temático Takilhsukut, en Papantla, mil 6 mujeres de comunidades del norte del estado fueron convocadas para recibir estos apoyos destinados a impulsar sus actividades productivas.

La coordinación entre el Gobierno de México y el de Veracruz amplía las alternativas de financiamiento para mujeres indígenas y afromexicanas, al vincular los recursos federales de ApoyArte con el programa estatal Apoyo a la Palabra.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que, durante la jornada de atención a mujeres de 20 municipios de la Huasteca y el Totonacapan, se entregaron alrededor de 200 millones de pesos en apoyos.

La dimensión de esta estrategia se refleja en los retos de inclusión financiera que enfrenta la población indígena. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 28.2 por ciento de las personas que se reconocen como indígenas cuenta con crédito formal; entre quienes hablan una lengua indígena, la proporción es de 20.7 por ciento, frente al 37.3 por ciento de la población en general. La diferencia es de 16.6 puntos porcentuales respecto de las personas hablantes de lengua indígena.

En cuanto al acceso general a servicios financieros, la misma encuesta señala que el 60.9 por ciento de las mujeres que se reconocen como indígenas cuenta con al menos un producto financiero formal. Este indicador comprende cuentas de ahorro, créditos, seguros, por lo que permite dimensionar la oportunidad de ampliar las opciones de financiamiento productivo para las mujeres.

ApoyArte, operado por Financiera para el Bienestar (FINABIEN), está dirigido a mujeres indígenas mayores de 18 años que elaboran artesanías. Los recursos pueden destinarse a la adquisición de materias primas, insumos y herramientas, con plazos de pago de 12, 15 y 18 meses, según el monto otorgado.

El programa también contempla capacitación para mejorar la comercialización y procurar una remuneración justa por su trabajo.

A la par del financiamiento, el Gobierno de Veracruz promueve espacios para ampliar los mercados de las artesanas y productores locales. Entre las actividades previstas se encuentran exposiciones en la Macroplaza del puerto de Veracruz durante diciembre y otras ferias nacionales a las que se ha invitado a representantes de la entidad, plataformas que permiten acercar las artesanías, el café y otros productos regionales a nuevos compradores y visitantes.

Con la incorporación de más de 3 mil artesanas a ApoyArte, la coordinación de los programas federal y estatal y la apertura de espacios de comercialización, Veracruz impulsa alternativas para que las mujeres indígenas fortalezcan sus talleres, incrementen su capacidad productiva y amplíen sus oportunidades de ingreso.