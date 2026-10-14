Detienen a Iván N, líder de ‘Los Cromos’ ligado al CJNG; está relacionado con el exalcalde de Juchitán

Iván’N’, alias ‘El Cromo’, identificado como uno de los líderes de la organización criminal ‘Los Cromos’, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Guadalajara, Jalisco, por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio calificado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que la captura de Iván’N’ fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las investigaciones forman parte de las acciones del Gobierno federal para combatir a los grupos delictivos que operan en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con García Harfuch, Iván ‘N’ cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, así como una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, registrada en los informes de inteligencia.

¿De qué delitos acusan a ‘El Cromo’ y al grupo criminal ‘Los Cromos’?

La captura de Iván ‘N’ forma parte de las investigaciones que derivaron en la detención, el pasado 23 de septiembre, del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y de Carlos Alberto N, conocido como “La Parka”.

Ambos fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Las autoridades los relacionaron con presuntos esquemas de protección a organizaciones criminales que operaban en el Istmo de Tehuantepec.

Posteriormente, fueron vinculados a proceso y quedaron sujetos a prisión preventiva. Según el funcionario federal, Los Cromos es una organización criminal presuntamente relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Además, el grupo es investigado por su probable participación en el homicidio de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Debido a su presunta participación en actividades delictivas, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera localizar y detener a “El Cromo”.

García Harfuch detalló que el operativo estuvo encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

También participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y autoridades de Jalisco.

El secretario señaló que estas acciones responden a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener las labores de inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones, con el objetivo de combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca.

Finalmente, agradeció la colaboración de los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en el desarrollo de las operaciones.

Con información de Quadratín