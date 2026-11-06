¿De quién es el partido Somos? Sheinbaum liga la organización a la ‘mafia electoral’ del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó 'con todo' contra el partido Somos y sus representante ante el INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) señalada por presunta corrupción, no es de Morena y vinculó la creación de la “mafia electoral” con el partido Somos, de Guadalupe Acosta Naranjo, ya que uno de sus integrantes, Juan Carlos Padilla Aguilar, “creó” no sólo a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, sino a sus empresas.

En la conferencia matutina, señaló que los Hernández Casillas trabajaron en el gobierno federal durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, primero en el Registro Nacional de Población (Renapo) y luego en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), contratados por Padilla Aguilar, quien fue director de Renapo y secretario general del Cisen.

Destacó que José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular en el Cisen de Padilla Aguilar, y cuando salió de esa agencia de inteligencia se volvió empresario con contratos con el Instituto Electoral del Estado de México.

Con base en una investigación realizada por la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, Sheinbaum refirió que Padilla Aguilar después trabajó en el Estado de México, justo en 1999, cuando se dio el escándalo de corrupción en el Instituto Electoral del Estado de México, cuando los Hernández Casillas ya no eran miembros del gobierno, sino eran empresarios.

“Juan Carlos Padilla Aguilar, que trabaja en los gobiernos del PRI, ¡oh sorpresa!, en 2022 sale en la organización de Acosta Naranjo como su representante en el Estado de México, y hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo”, dijo.

Las irregularidades en contratos

La titular del Ejecutivo federal cuestionó por qué todos los contratos electorales fueron adjudicados a “las mismas personas desde 1989” y por qué se fortalecen en la época del consejo general del INE presidido por Lorenzo Córdova.

“Él (Lorenzo Córdova) dice ‘no, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE de 2014 a 2023. ¿Por qué no se hizo nada?”, soltó.

Sheinbaum informó, además, que se investigan posibles operaciones de lavado de dinero de los hermanos Hernández Casillas.

Adelantó que la siguiente semana presentará un decreto para fortalecer los equipos y la gobernanza de Talleres Gráficos de México, con el objetivo de que en su consejo de administración participen, además de las secretarías de su gobierno y la ASF como observador, instituciones académicas como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tec de Monterrey.

La inquilina de Palacio Nacional admitió que el Gabinete de Seguridad no ha informado si Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en México o ya se encuentran en el extranjero.