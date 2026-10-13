Siguen los problemas para Somos

El partido Somos continúa con problemas… ahora en San Luis Potosí, entidad que renovará gubernatura el próximo año. Y es que el Tribunal Electoral local revocó la inscripción del partido, y por ende su financiamiento público, y ordenó al Instituto Electoral local reponer el procedimiento, lo que resta días a la fuerza política para organizarse y debutar en la elección. Ayer, el dirigente de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, responsabilizó al gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, de la afrenta y advirtió que defenderán su inscripción como partido local, pues dijo que si no le tuvieron miedo a AMLO “menos a El Pollo”. A ver en qué termina la historia.

La CFE, lidiando entre huracanese interrupciones

Mientras el huracán Simón avanzaba por el Pacífico mexicano, en la CFE, que dirige Emilia Calleja Alor, había una carrera contra el tiempo. Y no era para menos. En Guerrero, más de 65 mil usuarios se quedaron sin luz, además de los casi 25 mil afectados en Michoacán, Colima y Jalisco. La empresa desplegó a más de 3 mil electricistas, grúas y helicópteros para atender la emergencia. Los primeros resultados llegaron pronto, pues en Guerrero se recuperó el suministro para más del 90% de los afectados en menos de 12 horas, mientras que en los otros tres estados el avance alcanzó 99.78% al domingo por la mañana. Eso sí, Simón todavía no se retira de las costas mexicanas y las cuadrillas siguen listas.

Pierde el PRI otro diputado

La ya mermada bancada del PRI en San Lázaro perdió otro diputado. Mario Calzada Mercado renunció al tricolor y ayer anunció su incorporación a la bancada de Movimiento Ciudadano. Los naranjas le dieron la bienvenida con bombo y platillo en la reunión de la Coordinadora Nacional del Partido. Calzada Mercado es el segundo diputado priista que se suma a MC en este 2026; el primero fue Erubiel Lorenzo Alonso, que dio el salto en junio.

El PT ahora también se queja del IMSS

Ya no sólo insiste en que Morena “se está moviendo al centro derecha”, que “no respeta los acuerdos de hacer nuevas encuestas”, que muestra “oídos sordos” y que lo “atropella” como aliado. Ahora el Partido del Trabajo se queja de la “insensibilidad política” del IMSS, de “no escuchar ni dialogar” con sus trabajadores. Su líder en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, se dijo alegre y que le da gusto que se mueva el sindicalismo, que haya reclamo, lucha por sus derechos; queremos un sindicalismo de la ‘4T’. Y sobre todo, exigió al gobierno federal, al Seguro Social de Zoé Robledo, que los atienda.

Exigen “encuestas científicas”

Y hablando de Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, de nuevo recordó ayer que su partido exige que Morena cumpla el compromiso de que, después de la elección de sus ‘coordinaciones’ estatales, ahora sí que vengan las “encuestas científicas y no las que ellos controlan”, dijo. “El acuerdo de la Comisión de Candidaturas fue que, cuando terminara el proceso de Morena y el PVEM, se tendría la oportunidad y la posibilidad de cotejar encuestas”.

Profeco, contra el “monstruo” digital

Angustiado se le vio ayer en San Lázaro, ante diputados federales, al subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, Idris Rodríguez Zapata, por el efecto dañino de la publicidad en redes digitales en los niños. Recordó que antes, con la publicidad, “tenía uno el control porque era posible apagar el aparato, cambiar la estación o cerrar el periódico”. Pero ahora, ante el “monstruo” de las redes sociales, “aparece en todos lados y a todas horas”. Por eso urgió a los legisladores a enfrentar juntos “uno de los desafíos más urgentes y silenciosos que ejerce la publicidad digital sobre la salud y el bienestar emocional de nuestras infancias”.