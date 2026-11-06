Banxico recortó su tasa a 6.25%, pese a los pronósticos de los analistas, y el peso resistió el ajuste, aunque la próxima decisión de la Fed será clave.
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La sorpresa que dio Banxico
Banxico recortó su tasa a 6.25%, pese a los pronósticos de los analistas, y el peso resistió el ajuste, aunque la próxima decisión de la Fed será clave.
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