Coordenadas

La sorpresa que dio Banxico

Banxico recortó su tasa a 6.25%, pese a los pronósticos de los analistas, y el peso resistió el ajuste, aunque la próxima decisión de la Fed será clave.

Banxico recortó su tasa a 6.25%, pese a los pronósticos de los analistas, y el peso resistió el ajuste, aunque la próxima decisión de la Fed será clave.

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