¿Cereal de 115 pesos? Lilly Téllez acusa a Morena de sobrecostos en compras de productos básicos

Lilly Téllez García insistió en usar la tribuna principal; se hicieron de ligeros gritos con otras morenistas. (Foto: Cuartoscuro)

Aunque el tema de discusión era declarar un día para conmemorar el municipio libre, Lilly Téllez García, senadora del PAN, hizo uso de la tribuna de la Cámara Alta para denunciar que Ariadna Montiel compró productos de la canasta básica a sobrecosto.

La panista dijo que durante su paso en la Secretaría del Bienestar firmó 13 contratos con una empresa, cuyo domicilio no es localizable.

“¡Qué transa la señora Ariadna Montiel! ¡Fíjense, fíjense lo que hace Morena con el dinero de los mexicanos!

“Ariadna Montiel compró caja de cereal, que cuesta 62 pesos. Con el dinero de los mexicanos la compró en 115 pesos, casi el doble. ¿Por qué, señora Montiel? ¿Por qué, Morena? ¿Por qué usan el dinero de los mexicanos para comprar esto mucho más caro? ¿Quién se queda con el dinero?”, dijo la sendora.

Además, comparó los precios de unas galletas Marías que cuestan 110 pesos, pero las adquirió a 164 pesos; el pan integral Bimbo, de 66 a 10 pesos; una caja de té de manzanilla, de 70 a 190 pesos.

“¿Qué pasó? ¿Van a venir de Windsor a buscar el té de manzanilla a México? ¿Cómo es posible que se burlen así los de Morena, gastando el dinero de los mexicanos al doble? ¿Quién se queda con el dinero que nos roban?”, señaló.

Morenistas respaldan a Ariadna Montiel

Martha Lucía Micher, senadora de Morena y quien ya ha tenido roces con la sonorense, le pidió apegarse al tema.

“Claro que las manos de tijera no quieren que los mexicanos se enteren de cómo la presidente Ariadna Montiel está comprando a sobreprecio con el dinero de los mexicanos estos productos”.

Sin embargo, a los reclamos de Micher se sumaron las senadoras Margarita Váldez, Nora Yu y Guadalupe Chavira.

“Entiendo que la desesperación y el fracaso con que fui visto el día de ayer es parte del discurso de la compañera que subió a presentarnos artículos del súper. Yo no sé si quiera hacer el súper que yo tengo que hacer casi todos los días, pero no es el caso. Es abaratar un debate importante”, dijo Chavira.

Téllez García pidió de nuevo la palabra para replicarle a la morenista, pero Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, ya había dado la palabra a otra senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, quien ya estaba en tribuna para hablar del dictamen.

“¿O sea, la alusión tiene que ver con lo del súper? La aludió por ir al super, ¡por favor! ¿Todo por un súper?”, cuestionó irónico el presidente del Senado.

Finalmente, le concedió la palabra, pero la panista quería usar la tribuna principal, donde ya estaba esperando la morenista Gutiérrez para hablar.

Téllez García insistió en usar la tribuna principal; se hicieron de ligeros gritos con otras morenistas que llegaron a respaldar a Mariela Gutiérrez.

‘Alito’ Moreno manda a Noroña al manicomio

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y líder del PRI, mandó a Gerardo Fernández Noroña al manicomio, luego de que el senador morenista dijo que fue víctima de una “grave amenaza” de parte del líder tricolor.

“Ya hasta sus compañeros de este patético de Fernández Noroña, ¿ya viste lo que le contestan? Lo de Noroña yo creo que es demencial, es esquizofrénico, es de psiquiatra, él no necesita venir al Senado, él necesita ir a un manicomio, ir con una gente que lo ayude. Yo no soy coaching emocional ni psicólogo, menos psiquiatra, pero queda a todas luces que es un loquito que anda por allá, ¿y cuál amenaza? Hágame el favor, ¿no?”.

Fernández Noroña tomó como amenaza un dicho del priista sobre que lo iba a “a poner en su lugar”, por haberle cuestionado a la senadora Carolina Viggiano, del PRI, sobre sus propiedades millonarias.

“No hay ninguna amenaza, pues si él se siente así, lo único que sí es que no le vuelva a faltar el respeto a ninguna dama ni a ninguna compañera legisladora. Eso sí, eso no lo vamos a permitir nunca”.