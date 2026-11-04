César Bono confirma que tumor en el ojo era cancerígeno: ‘Me falta una operación’

César Bono volverá a someterse a cirugía por su ojo izquierdo hasta finales de mes. (Foto, Cuartoscuro, Shutterstock)

El actor César Bono confirmó que el tumor que le extirparon del párpado izquierdo era cancerígeno, aunque aseguró que los médicos consiguieron retirarlo por completo y que actualmente ya no tiene cáncer en su cuerpo.

El actor de Vecinos, reconocido por interpretar el personaje de Franki River, explicó que todavía necesita una segunda intervención quirúrgica para recuperar la movilidad del párpado.

“Fíjate que sí era cáncer el tumor, pero me falta una sola operación, o sea, el cáncer ya no existe porque me quitaron, era a nivel de piel. Entonces ya me lo quitaron, ya no existe en mi cuerpo nada de cáncer, pero sí falta una operación (...) y ya podré abrirlo y ya estaré sin lentes”, declaró.

El comediante de 76 años aclaró que el tumor se encontraba en la piel del párpado y no directamente en el globo ocular, por lo que confía en recuperar su visión habitual una vez que pueda abrir nuevamente el ojo izquierdo.

Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, César Bono reveló los resultados de los estudios que le realizaron tras la primera cirugía, explicó las características del tumor y compartió detalles sobre la operación que todavía tiene pendiente.

¿Qué dijo César Bono sobre el cáncer y su visión?

El actor César Bono, protagonista de la obra Defendiendo al cavernícola, explicó que, de acuerdo con la información que recibió de sus médicos, el tumor permanecía localizado y no podía extenderse a otras partes del cuerpo.

“Pero el nombre de ese tumor y su manera de proceder es que sale en un solo lugar y no puede, no puede irse ni a los pulmones ni a ningún lado”, señaló.

Aunque el actor sostuvo que su extirpación permitió eliminar el cáncer. También rechazó que la intervención hubiera afectado directamente su capacidad visual.

“No, no, bendito sea Dios, no. O sea, una vez que se abra, voy a ver cómo veía porque, te repito, no estaba en el ojo, estaba en la piel”, explicó.

¿Cuándo será la próxima operación de César Bono y qué le harán?

El actor de Vecinos, junto con Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, tiene programada una segunda cirugía para el próximo 25 de noviembre, a las 16:00 horas, reveló días antes durante una entrevista con el programa Hoy. La intervención busca permitirle abrir nuevamente el párpado izquierdo.

En aquella conversación, el actor recordó que descubrió una pequeña protuberancia cerca del ojo, pero inicialmente pensó que se trataba de una perrilla. Como no presentaba dolor ni otras molestias, no acudió inmediatamente al médico.

“Fui a ver a un dermatólogo porque tenía una especie de perrilla en el ojo izquierdo. Entonces fui a verlo y se me queda viendo, digo, primero me vieron, ya sabes, con aparatos especiales. Me dijo el dermatólogo: ‘Mira, a las cosas por su nombre. Eso que tienes ahí es un tumor y lo tenemos que quitar’”, relató.

Tras la primera intervención, los médicos utilizaron piel del párpado superior para reconstruir el inferior, por lo que ambos permanecen unidos mediante suturas hasta que se complete el procedimiento.

Esta situación provocó rumores sobre una supuesta pérdida del ojo izquierdo, versión que César Bono y su hijo Leonardo desmintieron.

“Parece que sí perdí el ojo, que no lo perdí, gracias a Dios. Y sí está cosido el de abajo con el de arriba, pero ahí está el ojo y yo espero que una vez que lo pueda abrir, pues que no se haya perdido la visión”, expresó.

César Bono espera que la segunda cirugía le permita recuperar la movilidad del párpado y comprobar que conserva su visión habitual, después de la extirpación del tumor cancerígeno.