María Alicia Delgado nunca se retiró de la por un problema de salud de su hijo: ‘No fue fácil’

La actriz María Alicia Delgado murió a los 77 años luego de padecer una enfermedad crónica. La actriz trabajó hasta sus últimos días debido a que requería el dinero para apoyar y atender a su único hijo, quien tuvo una discapacidad desde que era un bebé.

De acuerdo con la excompañera de Eugenio Derbez, su hijo nació prematuro y tuvo diferentes enfermedades, durante el tratamiento para salvarle la vida causaron un daño irreversible en sus oídos, lo que le generó una sordera.

María Alicia Delgado murió a los 77 años. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué le pasó al hijo de María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado tuvo un único hijo llamado Rafael, quien nació a los 5 meses y medio de embarazo en 1997, contó en una entrevista con TV Notas en 2025.

Rafael estuvo tres meses en terapia intensiva cuando era un bebé, fue operado del corazón y posteriormente le diagnosticaron un problema en los pulmones, por ello tenía pocas esperanzas de vida.

De acuerdo con la primera actriz, los médicos le dieron medicamentos diuréticos durante el tratamiento, pero al ser administrados por tanto tiempo ocasionaron una sordera.

Por ello ha requerido el uso de aparatos auditivos toda su vida, siendo uno de los motivos por los que no podía retirarse, además de los gastos en la formación académica del joven.

“Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de Diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón (...) No ha sido fácil ni para él ni para mí, pero mi hijo es un guerrero. Ha evolucionado mi muchacho”, explicó.

“Es un milagro mi Rafa (...) nació de 800 gramos, bajó a 700, caímos en blandito gracias a Dios porque me pagaron todo en Televisa, lo atendió un gran médico. Entre todos le echaron ganas, lo pasé yo sola porque el papá estaba muy poco”, añadió en una entrevista con Matilde Obregón.

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