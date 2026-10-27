César Bono creyó que tenía una perrilla, pero era un tumor en el ojo: ‘Espero no haber perdido la visión’

César Bono reveló más detalles sobre lo que le ocurrió recientemente en el ojo. (Foto: Cuartoscuro)

César Bono presentó un tumor cerca del ojo izquierdo, un problema que inicialmente confundió con una perrilla. El actor de Vecinos, tuvo que someterse a una cirugía para retirar la lesión y ahora espera conocer los resultados de los estudios médicos.

El procedimiento quirúrigo ocasionó que su ojo quedara completamente cerrado. Aunque explicó que espera poder abrirlo y no tener problemas en la visión.

César Bono César Bono fue sometido a una cirugía para ayudaron con un problema de salud, pero supuestamente no pudieron salvar su ojo. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué pasó con César Bono? Esto dijo sobre el problema de salud que tiene en el ojo

El problema de salud de César Bono comenzó con un pequeño bultito en el párpado izquierdo y acudió con un especialista para que la revisara. Lo que parecía una molestia menor terminó siendo un tumor, según relató durante una entrevista con el programa Hoy.

“Tenía una especie de perrilla del lado izquierdo, se me quedaron viendo, primero me revisaron y el dermatólogo me dijo ‘las cosas por su nombre, eso que tienes ahí es un tumor’”, explicó.

Después de la valoración médica, César Bono fue sometido a una cirugía para retirarlo y enviarlo a estudios que permitan determinar si es benigno o maligno.

“Me quitaron el párpado de arriba para ponerlo en el de abajo. Está cosido, espero que una vez lo pueda abrir no haya perdido la visión”, mencionó.

En un encuentro con medios de comunicación difundido por Ventaneando este martes, César Bono compartió más detalles sobre el problema de salud.

“Era algo muy insoportable, muy fuerte, gritaba pidiendo auxilio esa noche cuando me metieron bisturí, me cortaron los párpádos (...) el tumor estaba tan cerca del globo ocular y moviéndose, existía riesgo de que se puede ir al cerebro”, contó.

Pese a la situación, el actor descartó retirarse de los escenarios. Explicó que el trabajo representa una parte importante de su vida y que continuar con sus actividades le ayuda a sobrellevar los problemas de salud.

¿Cuáles son las enfermedades que tuvo César Bono?

El problema en el ojo se suma a otras enfermedades que César Bono ha enfrentado a lo largo de los años. El actor ha sido hospitalizado, sometido a cirugías y procesos de rehabilitación.

César Bono sufrió 9 infartos

En 2018, César Bono sufrió nueve infartos: uno al miocardio y ocho cerebrales. Los episodios cerebrovasculares afectaron su movilidad y, durante su recuperación, tuvo que apoyarse en un bastón y una silla de ruedas.

Años después, el actor también habló sobre las dificultades que enfrenta para mover la mano izquierda. En febrero de 2025, explicó que las secuelas de los infartos cerebrales le provocaron una condición conocida como mano espástica, caracterizada por rigidez muscular y limitaciones en el movimiento.

El médico que llegó a pensar que no sobreviviría

Las complicaciones de salud de César Bono también lo llevaron a enfrentar una situación en la que, según contó, un médico consideró que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas.

El actor recordó que el especialista que lo operó durante más de 10 horas habló con sus hijos después de la intervención y les explicó la gravedad de su estado.

“El doctor que me operó durante más de 10 horas, cuando le dieron las gracias mis hijos, dijo que no le agradecieran a él, que él que me había visto por dentro sabía que yo no tenía por qué estar vivo”, relató.

César Bono ha tenido diferentes problemas de salud. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

César Bono tuvo una úlcera estomacal

En marzo de 2022, César Bono fue hospitalizado de emergencia por una úlcera estomacal que le provocó una hemorragia. Su estado requirió otra intervención quirúrgica debido a una perforación en el duodeno y permaneció cerca de tres semanas en el hospital, parte de ese tiempo en terapia intensiva.

A estos antecedentes se suma una infección por Clostridium difficile, una bacteria que puede causar problemas intestinales graves. En octubre de 2024, el actor recordó que había padecido esta enfermedad aproximadamente 15 años antes y que durante una función teatral llegó a sentirse tan mal que pensó que podía morir.