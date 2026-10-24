Hija de ‘Flaco’ Ibáñez aclara el estado de salud del actor de ‘Vecinos’: ‘Mi papá está bien y estable’

El actor Manuel Ibáñez recibe atención médica en el Hospital ABC, de Santa Fe en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez permanece hospitalizado, pero su hija, la actriz Daniela Ibáñez, aseguró que se encuentra estable y bajo observación médica. La noticia sobre su estado de salud despertó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que su familia solicitó donadores de sangre.

El actor de 80 años, recordado por su personaje de ‘Jorjais’ en la serie Vecinos, recibió atención médica en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México, el viernes 23 de octubre.

Ante la preocupación que provocó la noticia, Daniela Ibáñez compartió un video en sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de su padre y agradecer las muestras de cariño, así como el apoyo de las personas que acudieron a donar sangre.

La actriz cuestionó la manera en que algunos medios y usuarios difundieron la información, pues consideró que presentaron una situación más alarmante de lo que realmente ocurría con su padre.

“Quiero recalcar que él está estable, él está bien. Sé que como que hubo medios que fueron un poco más alarmistas o personas que comentaron la noticia de una manera mucho más alarmista de lo que está haciendo. Mi papá está bien”, expresó Daniela.

Aunque las declaraciones de Daniela llevaron tranquilidad a sus seguidores, la familia del actor, quien participó en telenovelas como Rubí, Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita, todavía necesita donadores de sangre O negativo.

“Sí seguimos buscando donadores porque el tipo de sangre que tiene mi papá es muy especial, como él. Entonces ha sido un rollo que la gente, pues, uno, cumpla los requisitos o, dos, tenga ese tipo de sangre”, explicó.

¿Qué problemas de salud enfrentó Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez recientemente?

La hospitalización de Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez se suma a otros problemas de salud que enfrentó en los últimos años, algunos de los cuales compartió públicamente con sus seguidores.

En abril de 2025, el actor, quien participó en películas como El mil usos y Lagunilla, mi barrio, reveló que durante una revisión médica le detectaron alteraciones en sus niveles de glucosa, por lo que comenzó un tratamiento para controlar el azúcar en la sangre.

Sin embargo, explicó que durante ese proceso experimentó una pérdida considerable de masa muscular, lo que modificó su apariencia física. Ante estos cambios, comenzó a realizar ejercicio para recuperar fuerza y musculatura.

Posteriormente, en junio de 2026, Ibáñez habló sobre una intervención quirúrgica relacionada con un aneurisma en la aorta, una dilatación anormal de la principal arteria del cuerpo que puede representar un riesgo para la salud.

Entre sus antecedentes médicos también destacan los problemas de visión que enfrentó. En 2021, el actor se sometió a 2 operaciones para tratar las cataratas que afectaban ambos ojos. Tras las intervenciones, recuperó parte de su capacidad visual y dejó de utilizar los lentes graduados que usó durante aproximadamente 40 años.