Jorge Ortiz de Pinedo revela por qué no le pueden trasplantar un pulmón: ‘Fumé, tuve cáncer dos veces’

Jorge Ortiz de Pinedo señaló que vive con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimiento que afecta su capacidad respiratoria (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

El actor Jorge Ortiz de Pinedo reveló que los médicos no recomiendan realizarle un trasplante de pulmón debido a su condición física y a problemas cardiacos, aunque mantiene la esperanza de someterse a la intervención dentro de uno o dos años.

Las declaraciones del protagonista de Una familia de diez se producen meses después de que estuvo a punto de sufrir un infarto debido a una arteria obstruida.

A pesar de sus problemas de salud, Ortiz de Pinedo aseguró que su enfisema pulmonar está controlado y que actualmente se encuentra estable. El actor también recordó sus antecedentes de cáncer de pulmón, las operaciones a las que se sometió y las dificultades respiratorias que lo obligan a utilizar oxígeno suplementario.

¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo no puede recibir un trasplante?

Durante una conversación con medios de comunicación, Jorge Ortiz de Pinedo fue cuestionado sobre su estado de salud y la posibilidad de recibir un trasplante de pulmón, una intervención que espera desde hace tiempo debido a las complicaciones respiratorias que enfrenta.

“En este momento no me pueden hacer ningún trasplante por mi condición física. Está muy bien, me dicen que está controlado el enfisema pulmonar y además por cuestiones cardiacas no sería recomendable. Entonces estoy bien ahorita, aquí me ven, sigo dando lata todavía”, señaló.

Sin embargo, el comediante de 78 años aclaró que no renunció a la posibilidad de recibir un trasplante y espera que su estado de salud le permita someterse a la cirugía más adelante.

“Sí, sí me interesa, espero yo que se pueda hacer dentro de un año o dos, no sé, cuando se pueda. Pero ahorita estoy bien así”, expresó.

Ortiz de Pinedo también explicó que necesita oxígeno suplementario para respirar y que la altitud de la CDMX puede provocarle mareos, una situación que complica algunas de sus actividades cotidianas.

Hace unos meses, Jorge Ortiz de Pinedo fue hospitalizado debido a una obstrucción arterial que casi le provoca un infarto. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué enfermedades y problemas cardiacos padece Jorge Ortiz de Pinedo?

El actor de Una familia de diez y Cero en conducta recordó que fumó durante 45 años, hábito que le provocó cáncer de pulmón que padeció y que le obligó a someterse a 2 operaciones.

El actor también confirmó que vive con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimiento que afecta su capacidad respiratoria y por el que necesita tanque de oxígeno.

A estos antecedentes se suma un problema cardiaco que enfrentó meses atrás. En junio de 2026, Jorge Ortiz de Pinedo relató que estuvo a punto de sufrir un infarto mientras visitaba a su familia en Monterrey.

El episodio comenzó después de una comida familiar, cuando sintió un mareo al levantarse de la mesa. Debido a sus antecedentes de cáncer, hipertensión y diabetes, decidió acudir al Hospital Muguerza para una revisión.

“Algo vio el médico, que me habló y me dijo: ‘Oye, estás a punto de que te dé un infarto. Hay una arteria que está al 90 por ciento cerrada’”, señaló.

Ante el diagnóstico, los especialistas le practicaron una angioplastia para restablecer el flujo sanguíneo. El actor recordó que la intervención permitió atender el problema antes de que sufriera un infarto.

De momento, Jorge Ortiz de Pinedo mantiene bajo control su enfisema pulmonar y continúa con sus actividades profesionales, mientras conserva la esperanza de que su condición física le permita recibir el trasplante en el futuro.