Muere Carlos Miguel Suárez, actor de ‘Muchachitas’ y ‘Amigas y Rivales’: ¿Qué se sabe de su fallecimiento?

Hasta el momento, Roberto Tello no ha compartido las causas de la muerte de Carlos Miguel. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Carlos Miguel Suárez, actor de telenovelas mexicanas como Muchachitas y Soñadoras, falleció. La noticia de su muerte fue confirmada por su colega y amigo Roberto Tello, conocido artísticamente como ‘El Coreano’.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también actor de La Rosa de Guadalupe informó sobre la muerte de Carlos Miguel: “Descansa en paz, mi querido Charly”, escribió junto al clip en el que aparecen ambos.

‘El Coreano’ también añadió: “Te quiero, Poncho”, en referencia al personaje que Carlos Miguel interpretó en la telenovela Volver a empezar, en la que ambos compartieron créditos.

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte del actor, quien actualmente se encontraba retirado. Su última telenovela fue Golpe de suerte, que grabó entre 2023 y 2024.

¿Cómo fue el secuestro de Carlos Miguel?

En 2012, cuando Carlos Miguel ya gozaba de fama como villano de telenovelas tras haber participado en Mágica juventud y Mujer, casos de la vida real, el actor fue víctima de un secuestro.

En diversas entrevistas, ha compartido que inicialmente se trató de un secuestro exprés con el objetivo de llevarlo a un cajero automático para que vaciara sus cuentas y entregara el efectivo a los criminales.

“Se para una camioneta enfrente de mí, se abre la puerta, alguien me avienta por atrás, entro, cierra la puerta, me echan un saco encima y empiezan a decir groserías y amenazas”, comentó sobre ese momento en una entrevista con Primer Impacto.

Carlos Miguel explicó que la situación cambió cuando los secuestradores se dieron cuenta de que tenía una familia, al ver las fotografías que guardaba en su cartera. Por ello, decidieron llevarlo a una casa de seguridad y pedir un rescate.

Carlos Miguel sufrió un secuestro en 2012. (Foto: Captura de pantalla)

El actor estuvo privado de su libertad durante cuatro días, en los que sufrió diversas agresiones. “Me dejaron el labio como leporino, me quitaron dientes y tendones”, comentó al hablar sobre sus lesiones.

La situación era tan compleja que el villano de las telenovelas pensó que no saldría con vida del secuestro. Sin embargo, al cuarto día le pidieron subir de nuevo a la camioneta y lo liberaron.

“Seguí trabajando, actuando y todo, pero luego, con la edad, se vinieron las consecuencias. Los arreglos que me hicieron se cayeron”, comentó. Además, en una conversación con el programa Intrusos, explicó que tenía secuelas como pérdida de la visión, la memoria y el oído.

También comentó que, tras los cambios en su aspecto físico a causa de las lesiones, comenzó a perder oportunidades de trabajo, pues los personajes ya no encajaban con su apariencia.

¿Quién fue Carlos Miguel, actor que pasó de ser villano a taquero?

Carlos Miguel comenzó su carrera con un papel en Muchachitas, donde apareció en un solo episodio, de acuerdo con su perfil de IMDb. Sin embargo, esta participación le abrió las puertas a muchos otros personajes.

Después de esta telenovela, el actor formó parte de proyectos como La telaraña, Mágica juventud, Dos mujeres, un camino, Soñadoras, Amigas y rivales y Volver a empezar.

Fue en esta última producción donde coincidió con Roberto Tello. Ambos actores dieron vida a Poncho y El Coreano, respectivamente. Tenían muy buena química e incluso repitieron la dupla en la telenovela Tú y yo, protagonizada por Maribel Guardia.

Tras el secuestro, Carlos Miguel tuvo algunos papeles en telenovelas como Diseñando tu amor y Mi fortuna es amarte. Además, apareció en algunos capítulos de Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.

También emprendió un negocio de tacos con uno de sus amigos, al que llamaron El Tío Ferruco, donde ofrecían preparaciones con cochinita pibil. Con este emprendimiento, el actor solventaba sus gastos. Su última telenovela fue Golpe de suerte.