Muere Richard Riehle, actor de ‘Gigoló por accidente’, ‘Office Space’ y el Papá Noel más querido de Hollywood

Richard Riehle murió a los 78 años. El actor estadounidense tenía uno de esos rostros que resultaban familiares incluso cuando su nombre no aparecía en letras grandes en los carteles de cine.

Y cómo no iba a dar la sensación de ser un viejo conocido: deja un legado de alrededor de 430 créditos, con una carrera que pasó por la comedia, el drama y la televisión, donde lo mismo podía interpretar a un ejecutivo desconcertado que ponerse el traje rojo de Santa Claus, de hecho, hizo una decena de interpretaciones de Papá Noel.

¿De qué murió Richard Riehle?

Richard Riehle murió por causas naturales el pasado 15 de octubre, en Los Ángeles, California, de acuerdo con TMZ.

Por ahora, no se han dado más detalles de las condiciones de su fallecimiento. El actor nunca se retiró: estaba por estrenar varios proyectos y tan solo este año participó en The Cowboy Killer, PBC y Boris is Dead.

¿Quién fue Richard Riehle?

Richard Riehle nació en 1948 en Menomonee Falls, Wisconsin. Estudió en la Universidad de Notre Dame y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Minnesota antes de desarrollar una carrera que lo llevaría del teatro a las producciones de Hollywood.

Su debut en la pantalla llegó con Rooster Cogburn (1975), película protagonizada por John Wayne y Katharine Hepburn. A partir de entonces, trabajó en más de 400 proyectos.

También tuvo una trayectoria teatral: participó en compañías regionales y debutó en Broadway en Execution of Justice en 1986. Más tarde volvió a los escenarios con reposiciones de The Iceman Cometh (1999) y The Man Who Had All the Luck (2002).

Uno de sus personajes más recordados fue Tom Smykowski en Office Space (1999), la comedia ambientada en una oficina que retrata las frustraciones de la vida corporativa. Riehle interpretó a un gerente de producto de Initech que es despedido y, después de sobrevivir a un accidente de atropello y fuga, recibe una indemnización que le permite perseguir sus sueños. Entre ellos está desarrollar un tapete con el que explica su idea de negocio: el famoso Jump to Conclusions.

Riehle desarrolló una carrera de décadas en cine, televisión y teatro. (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

La comedia fue uno de los territorios en los que más se le vio. También participó en Gigoló por accidente (1999), Jury Duty (1995), The Fugitive (1993), Of Mice and Men (1992) y Wedding Crashers (2005). En Bridesmaids (Damas en guerra, 2011) interpretó al mecánico Bill Cozbi.

En televisión, Riehle dio vida a Walt Finnerty en la comedia Grounded for Life, entre 2001 y 2005, y a Ed Rooney en la serie Ferris Bueller (1990-1991).

Su carrera también tuvo espacio en el universo de Star Trek: apareció en The Next Generation, Voyager y Enterprise, con personajes distintos en cada producción.

Tuvo una trayectoria muy variada: prestó su voz a Bumi en la serie animada La leyenda de Korra; salió en episodios de NCIS y Buffy, la cazavampiros; y hasta en La masacre de Texas.

Richard Riehle, el actor que siempre fue Santa Claus

Entre los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, Santa Claus ocupó un lugar especial. Riehle se puso el traje del hombre de barba blanca en varias producciones como:

Hacked: A Double Entendre of Rage Fueled Karma (2025).

(2025). Puppy Star Christmas (2018).

(2018). Two and a half men (2014).

(2014). The Three Dogateers (2014).

(2014). Sketchy (2013).

(2013). The League (2012).

(2012). La Navidad de Harold y Kumar / A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011).

/ (2011). The Search for Santa Paws (2010).

(2010). Our First Christmas (2008).

(2008). The Hebrew Hammer (2003).

Riehle no necesitó protagonizar cada historia para hacerse un lugar en ellas. Su filmografía muestra el recorrido de un actor de carácter que podía aparecer en una comedia de oficina, una película de acción o una historia de Navidad y dejar su marca en el camino.