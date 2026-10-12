Como Walter White Jr: ¿Qué padecimiento tenía RJ Mitte, estrella de ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte tenía el mismo padecimiento que su personaje Walter White Jr. en 'Breaking Bad'. (Foto: Shutterstock)

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, vivía con un padecimiento neurológico que también tenía su personaje en la serie de ficción.

Sin embargo, existían diferencias entre ambos. Mientras Walter White Jr. utilizaba muletas y presentaba dificultades en el habla, el famoso tenía una forma más leve del trastorno y no necesitaba apoyo para moverse.

La muerte del actor RJ Mitte ocurrió cuando el tenía 34 años y los primeros reportes apuntaron a un sucidio. Vivía en Brownsville, Texas.

RJ Mitte murió a los 34 años en Texas, confirmó un representante del actor. (Foto: Shutterstock).

¿Qué sabemos de la muerte de RJ Mitte?

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank “RJ” Mitte III, murió a los 34 años en Brownsville, Texas. TMZ informó que su fallecimiento fue un suicidio.

En una declaración enviada al medio estadounidense, su representante expresó: “Es con profunda tristeza que compartimos la trágica partida del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”.

Hasta el momento, sus representantes no han informado públicamente la causa de su fallecimiento, aunque las investigaciones sobre la muerte del actor continúan abiertas.

¿Qué trastorno tenía RJ Mitte?

RJ Mitte tenía parálisis cerebral espástica, una condición que afecta las habilidades motoras, pero no lo afectaba como a otros pacientes:

“Tengo parálisis cerebral espástica. Afecta las habilidades motoras y, en mi caso, ha afectado principalmente mi lado izquierdo. En general, tengo un control completo de mí mismo, algo que muchas personas con parálisis cerebral no tienen”, mencionó a People.

El actor recibió el diagnóstico cuando era pequeño y pasó por distintas terapias. Su experiencia personal también tuvo un papel importante en su carrera, pues interpretó a un personaje con la misma condición en la serie Breaking Bad.

“Crecí con mi parálisis cerebral. Crecí lidiando con aparatos ortopédicos, yesos y muletas cuando era niño. Superar eso y luego tener que volver a eso fue muy revelador. Definitivamente fue una bendición poder mirar hacia atrás a lo que he superado, lo que he logrado, dónde podría estar ahora y dónde estoy”, contó a Collider.

En una charla con el pódcast The Joe Vulpis reveló que cuando era niño se sometió “durante años” a terapia física y del habla para poder comunicarse y caminar sin tantas dificultades.

Finalmente, su representante compartió un comunicado luego de su muerte donde menciona este padecimiento:

“Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad”.

El actor RJ Mitte murió a los 34 años. (Foto: Shutterstock)

¿Qué es la parálisis cerebral?

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos neurológicos que afectan principalmente el movimiento, la postura, el equilibrio y la coordinación muscular. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos (NICHD), se relaciona con daños o alteraciones en el desarrollo de las áreas del cerebro que controlan el movimiento.

Esta condición puede originarse durante el parto o en los primeros años de vida, mientras el cerebro todavía se encuentra en desarrollo. En algunos casos, la causa específica no llega a determinarse.

Existen distintos tipos de parálisis cerebral y sus manifestaciones varían de una persona a otra. Algunas presentan dificultades leves para caminar o coordinar movimientos, mientras que otras requieren dispositivos de apoyo o asistencia para realizar actividades cotidianas.

La forma espástica, que tenía RJ Mitte, se caracteriza por un aumento del tono muscular que puede provocar rigidez y dificultar determinados movimientos. El grado de afectación depende de cada persona y de las zonas del cuerpo involucradas.

La parálisis cerebral no implica necesariamente una discapacidad intelectual. La condición afecta principalmente el control motor, aunque algunas personas pueden presentar otras dificultades asociadas.

¿Quién fue RJ Mitte?

RJ Mitte fue un actor y activista estadounidense nacido el 21 de agosto de 1992. Alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter White Jr., también conocido como Flynn, en Breaking Bad, serie protagonizada por Bryan Cranston y emitida entre 2008 y 2013.

Su personaje era el hijo adolescente de Walter White y Skyler White, y tenía parálisis cerebral. La experiencia personal de Mitte contribuyó a que la interpretación tuviera una representación más cercana a la realidad de quienes viven con esta condición.

Después de su participación en la serie, el actor trabajó en otras producciones, entre ellas Hannah Montana, Switched at Birth y The Guardians of Justice. También participó en películas independientes y proyectos relacionados con la inclusión.

Fuera de los escenarios, Mitte defendió que los intérpretes con discapacidad tuvieran acceso a más audiciones y oportunidades para interpretar personajes que no necesariamente estuvieran definidos por una condición médica.

En octubre de 2025, People también informó que el actor se había comprometido con Kennedy Suarez, su pareja de varios años.