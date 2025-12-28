Este trastorno neurológico dio origen a los velorios: ¿Qué es la catalepsia y cuáles son sus síntomas?

La catalepsia puede provocar la confusión de que una persona que la padece parezca que está muerta. (Foto: Shutterstock)

No estaba muerta, pero tampoco andaba de parranda. Una mujer en Tailandia provocó un buen susto cuando revivió dentro de su ataúd antes de ser cremada. El caso fue noticia internacional por la extraña situación en la que ocurrió.

Una de las posibles razones de la ‘resucitación’ de la mujer podría ser la catalepsia, un trastorno neurológico poco frecuente que afecta el movimiento, la postura y la respuesta del cuerpo humano.

De acuerdo con la UNAM, la catalepsia es uno de los factores relacionados con el origen de los velorios.

¿Qué le pasó a la mujer que ‘resucitó’ en Tailandia?

A finales de noviembre pasado, las autoridades de un templo ubicado a las afueras de Bangkok informaron que un hombre viajó 500 kilómetros con el cuerpo de su hermana dentro de un ataúd.

Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo Wat Rat Prakhong Tham, explicó que la mujer llevaba dos años en cama y dos días sin moverse o mostrar alguna reacción. Por esa razón, el hermano de la mujer pensó que estaba muerta y buscó dónde la pudieran cremar.

Cuando el personal del templo hacía los preparativos para la cremación, el personal escuchó ruidos que provenían del interior del ataúd, por lo que abrieron la caja y se dieron cuenta de que la mujer estaba viva.

“La vi abriendo los ojos ligeramente y golpeando el costado del ataúd. Debió haber estado golpeando durante bastante tiempo”, señaló Pairat a la agencia de noticias AP.

¿Qué es la catalepsia?

Se trata de un trastorno neurológico descrito desde la medicina clásica que suele asociarse con la epilepsia, narcolepsia o trastornos psicóticos; sin embargo, permanece como un tema en el que hay vacíos de conocimiento clínico y un reto diagnóstico para especialistas.

Casos como el de la mujer de Tailandia incrementan el interés sobre la catalepsia.

La literatura médica moderna —incluyendo el Manual MSD y descripciones clínicas de MedlinePlus— subraya que la catalepsia es un síntoma, no una enfermedad por sí misma, por lo que conocer sus características ayuda a evitar interpretaciones erróneas y a comprender su verdadero impacto neurológico.

Síntomas de catalepsia

Los especialistas coinciden en que la rigidez muscular, la falta de respuesta a estímulos y la conservación de la consciencia son elementos clave para sospechar un episodio cataléptico.

Aunque su presentación puede ser dramática, el abordaje clínico actual permite identificarla con relativa claridad y explorar causas subyacentes.

De acuerdo con el Manual MSD (Merck Manuals), la catalepsia es una condición neurológica caracterizada por la disminución del movimiento voluntario y mantenimiento prolongado de una postura fija, incluso cuando es incómoda. El paciente puede conservar la consciencia.

MedlinePlus clasifica la catalepsia como un síntoma relacionado con ciertos trastornos neurológicos, mayormente epilepsia, narcolepsia o trastornos psicóticos.

Entre los síntomas que acompañan este tipo de casos se encuentran:

Pérdida temporal de movilidad voluntaria.

Rigidez muscular marcada.

Mantenimiento prolongado de una postura fija.

Respuesta reducida a estímulos externos.

Sensación de consciencia sin capacidad de reacción.

Fuentes clínicas coinciden en que la catalepsia puede aparecer en episodios de epilepsia (especialmente crisis parciales), así como en casos de narcolepsia.

Otras causas pueden ser trastornos psicóticos, incluyendo esquizofrenia, consumo de ciertos medicamentos o sustancias psicoactivas (antipsicóticos) y episodios de estrés extremo o disociación (menos frecuente).

¿Cómo se diagnostica la catalepsia?

El diagnóstico se basa en:

Evaluación neurológica.

Revisión de medicamentos.

Electroencefalograma (EEG) si se sospecha epilepsia.

Exámenes de sueño en caso de narcolepsia.

No hay datos que indiquen la existencia de una prueba específica exclusiva para catalepsia.

¿Cuál es el posible tratamiento para la catalepsia?

De acuerdo con el Manual MSD, el tratamiento está dirigido a la causa subyacente:

Fármacos antiepilépticos si la causa es epilepsia.

Medicación para narcolepsia.

Ajuste o cambio de antipsicóticos.

Psicoterapia o intervención psiquiátrica cuando se relaciona con trastornos mentales.

¿Por qué la catalepsia dio origen a los velorios?

Los casos de personas que reviven minutos antes de ser enterradas o cremadas son poco comunes; sin embargo, han ocurrido en todo el mundo. En México, uno de los casos más sonados es el del actor Joaquín Pardavé, una de las figuras clave en la Época de Oro del Cine Mexicano.

Aunque la familia Pardavé desmintió que el actor fue enterrado vivo, aún hay quienes sostienen que sí ocurrió.

UNAM Global explicó el origen de los velorios y detalló que desde hace varios siglos se descubrió que hay casos de personas que fueron enterradas vivas. Por esa razón se inventaron los velorios.

Ante la falta de médicos que pudieran certificar la muerte de las personas, se creó la costumbre de tender el cuerpo de una persona fallecida durante tres días para checar si reaccionaba en ese tiempo antes de que fuera enterrada.

Otra de las medidas para evitar el entierro de personas vivas se tomó durante la Edad Media. En aquella época se ponía una campana amarrada al dedo de una persona muerta. Si la campana se movía y hacía ruido se revisaba el estado de la persona; sin embargo, se trataba de un método poco confiable, indica la UNAM.