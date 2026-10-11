¿De qué murió Álvaro Pava, cantante de ‘Mil horas’ con La Sonora Dinamita? Esto sabemos

Esto es lo que sabemos de la muerte de Álvaro Pava, quien fuera cantante de La Sonora Dinamita. (Foto: ChatGPT/Cuartoscuro)

Murió el cantante Álvaro Pava, reconocido por su trayectoria en la música tropical y por interpretar una versión en cumbia de ‘Mil horas’ con La Sonora Dinamita, luego de presuntamente estar hospitalizado.

El músico falleció a los 65 años en Monterrey, Nuevo León, noticia que fue confirmada por la propia agrupación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

La Sonora Dinamita compartió un comunicado para informar la muerte de Álvaro Pava. (Foto: Facebook / La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García).

Esto sabemos sobre la muerte de Álvaro Pava

De acuerdo con Zona Cero, el cantante de cumbias permaneció varios días hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió atención médica por un cuadro de neumonía severa. Su estado de salud se complicó durante la hospitalización, hasta que se produjo su fallecimiento en una clínica de Monterrey, donde vivía desde hace poco menos de dos décadas.

Noticias RCN informó que el deterioro causado por las complicaciones de la nuemonía ocasionó un paro cardiorrespiratorio. Este dato no ha sido confirmado por familiares ni por ningún integrante del grupo.

La Sonora Dinamita únicamente se limitó a compartir un mensaje de despedida para su exintegrante:

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Álvaro Pava, quien fuera una de las voces originales de muchos éxitos de La Sonora Dinamita y formara parte de nuestra historia en los años 90. Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones”.

¿Qué es la neumonía y cuáles son sus síntomas?

La neumonía es un problema de salud que inflama uno o ambos pulmones. De acuerdo con MedlinePlus, esta enfermedad provoca que los alvéolos (pequeños sacos de aire de los pulmones) puedan llenarse de líquido o pus, lo cual dificulta la respiración.

La gravedad depende de factores como el microorganismo que provoca la infección, la edad del paciente y su estado general de salud. Algunas personas necesitan hospitalización.

Según Mayo Clinic, los síntomas de la neumonía pueden variar, pero entre los más frecuentes se encuentran:

Tos, que puede producir flemas.

Fiebre y escalofríos.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho al respirar profundamente o toser.

Cansancio y fatiga.

Sudoración.

Náuseas, vómitos o diarrea en algunos casos.

En adultos mayores y personas con enfermedades previas o un sistema inmunitario debilitado, los síntomas pueden manifestarse de manera diferente o ser menos evidentes. La dificultad para respirar, el dolor torácico o el empeoramiento de los síntomas requieren valoración médica.

Álvaro Pava fue un cantante de La Sonora Dinamita. (Foto: Facebook La Sonora Dinamita).

¿Quién fue Álvaro Pava, cantante de ‘Mil horas’ con La Sonora Dinamita?

Álvaro Pava Angulo, conocido también como Alvarito Pava, fue un cantante colombiano originario de Barranquilla. A lo largo de su trayectoria participó en distintas orquestas y agrupaciones que marcaron la música tropical de su país.

Sus primeros pasos en la música fueron en el grupo Súper Star. Cuando tenía 16 años se incorporó a la orquesta de Adolfo Echeverría, con la que interpretó canciones como ‘Julio Calderón’ y ‘El guayabo’.

En 1985 se convirtió en la voz principal de la orquesta de Germán Carreño, etapa en la que interpretó temas como ‘Salón burrero’ y ‘La rabiosa’. Posteriormente, colaboró con otros exponentes de la música tropical, entre ellos Fruko y sus Tesos, Latin Brothers, Los Tupamaros, Los Ocho de Colombia y la agrupación del venezolano Pastor López.

Otro episodio destacado de su carrera ocurrió en 1986, cuando participó como corista en una presentación de Héctor Lavoe durante un festival de salsa en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla.

Su nombre también quedó ligado a La Sonora Dinamita, con la que interpretó una versión en cumbia de ‘Mil horas’, canción popularizada por el músico argentino Andrés Calamaro.

De acuerdo con Zona Cero, también fue integrante del Grupo Caneo, conocido por el tema ‘De punta a punta’.