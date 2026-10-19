Muere Sahara Ray, modelo y supuesta exnovia de Justin Bieber, a los 34 años

Muere la modelo Sahara Ray, originaria de Australia, a los 34 años. Además de dedicarse al modelaje, fue una empresaria que se volvió mediática por su supuesto romance con Justin Bieber.

La noticia fue confirmada por su familia el lunes 19 de octubre de 2026, luego de que la joven falleciera en un hospital rodeada de sus seres queridos: “Falleció anoche, rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, declaró su familia a TMZ.

Sahara Ray murió meses después de que diera a luz a Snow, su primera hija.

Sahara Ray tenía su propia marca de trajes de baño. (Foto: Captura IG @sahara_ray)

¿Cuál fue la posible causa de muerte de Sahara Ray?

La causa oficial de muerte de la modelo no ha sido confirmada por su familia de manera oficial. Sin embargo, un reporte del Daily Mail, señala que Sahara Ray tuvo una sobredosis de fentanilo, un opioide sintético utilizado en medicina para tratar el dolor intenso aunque también se le relaciona con adicciones.

Ray fue trasladada a un hospital de Los Ángeles, donde recibió soporte vital. Posteriormente, su familia habría tomado la decisión de retirarlo el domingo. Se está a la espera de las investigaciones para descartar o comprobar que se trató de una sobredosis de fentanilo y si fue accidental.

En 2024, la modelo habló públicamente de otro problema de salud que marcó su vida: el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica poco frecuente en la que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos. Ray explicó que, después de un accidente automovilístico, quedó parcialmente paralizada y tuvo dificultades para caminar, por lo que necesitó utilizar una silla de ruedas y un andador durante su recuperación.

¿Quién fue Sahara Ray y por qué se le relacionó con Justin Bieber?

Sahara Ray fue una modelo y diseñadora australiana que desarrolló su carrera en la industria de la moda y las redes sociales. Era hija del surfista profesional Tony Ray y pasó parte de su infancia entre Australia, California y Hawái, acompañando a su padre durante sus competencias.

Además del modelaje, creó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, con la que consolidó su faceta como empresaria. Su presencia en Instagram también contribuyó a ampliar su reconocimiento, aunque tiene una pieza que fue controversial pues en el bikini se aprecia la imagen de la Virgen de Guadalupe.

En 2016, Ray fue fotografiada junto al cantante Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes de ambos compartiendo tiempo en la playa, las cuales dieron origen a especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Aunque la prensa los vinculó románticamente, ninguno de los dos confirmó públicamente que fueran pareja. La modelo también fue relacionada sentimentalmente con el cantante australiano Cody Simpson.

Uno de los acontecimientos más importantes de los últimos meses en la vida de Sahara Ray fue el nacimiento de su hija, Snow, en enero de 2026. La modelo compartió algunos momentos de su maternidad en redes sociales y presentó a la pequeña ante sus seguidores en abril. La última publicación de Instagram, difundida en julio, estuvo dedicada a su hija.