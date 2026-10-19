Muere Betty McGuire a los 100 años: La abuela de ‘Growing Pains’ y actriz de ‘Star Trek’

Betty McGuire formó parte de 'Los problemas crecen' y también participó en 'Star Trek: Deep Space Nine', dos de las producciones televisivas que marcaron su trayectoria como actriz. (Fotos: IA / 'Los problemas crecen', 'Star Trek').

La televisión despide a otro de sus personajes icónicos: Betty McGuire, actriz estadounidense que conquistó un lugar en la memoria de los espectadores con su papel de Kate Malone en ¡Ay!, cómo duele crecer (Growing Pains), murió a los 100 años.

Su rostro quedó ligado a la popular serie de comedia familiar protagonizada por Alan Thicke, Joanna Kerns y Tracey Gold, que también impulsó la carrera de Kirk Cameron; sin embargo, su trayectoria abarcó cine y hasta los escenarios de Broadway.

¿De qué murió Betty McGuire?

Betty McGuire murió el pasado 8 de octubre por causas naturales en el campus Wasserman de la Motion Picture & Television Fund (MPTF), ubicado en Woodland Hills, California.

La noticia fue confirmada por Keith Gerchak, representante legal de la actriz y amigo cercano de la familia, citado por Variety y The Hollywood Reporter.

Desde 2017, McGuire residía en la comunidad de la MPTF, una organización benéfica que brinda asistencia y servicios sociales a profesionales del cine y la televisión. Entre sus apoyos se encuentran el alojamiento y los cuidados para adultos mayores que trabajaron en la industria del entretenimiento.

Durante su estancia, la actriz mantuvo una actividad propia: conducía GabFest, un programa de entrevistas transmitido por el canal 22, la estación de televisión de la comunidad. En lugar de centrar sus conversaciones en las celebridades que vivían allí, se interesaba por las historias personales y las aspiraciones de los trabajadores del lugar.

En una aparición televisiva de 2019, McGuire habló sobre la oportunidad de seguir explorando nuevas actividades a una edad avanzada: “Estoy feliz (...) Tener la oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes a los 92 años, ¿se te ocurre algo mejor? A mí, no”.

¿Quién fue Betty McGuire?

Betty McGuire nació el 20 de marzo de 1926 en Bridgeport, Connecticut, y tuvo una carrera de siete décadas. Su papel más reconocido fue el de Kate Malone, madre de Maggie Seaver —interpretada por Joanna Kerns— y abuela de la familia en la comedia ¡Ay!, cómo duele crecer.

McGuire apareció en 12 episodios de la serie entre 1986 y 1991. Su personaje tuvo presencia recurrente durante las dos primeras temporadas y regresó de la cuarta a la séptima, con lo que participó en casi todas las temporadas de la producción. Gordon Jump interpretó a Ed Malone, su esposo en la ficción.

La comedia también es recordada por la participación de Leonardo DiCaprio en su última temporada, cuando interpretó a Luke Brower, un adolescente sin hogar que encontraba refugio con los Seaver.

Betty McGuire también actuó en Broadway

Antes y después de su paso por la televisión, McGuire desarrolló una carrera teatral. Participó en las producciones originales de tres musicales de Broadway: Plain and Fancy (1955-1956), Happy Hunting (1956-1957) y Oh, Captain! (1958).

En los escenarios compartió proyectos con figuras como Ethel Merman, Barbara Cook, Bea Arthur y Tony Randall. También encabezó el elenco de Mame en el Caesars Palace de Las Vegas y participó en giras de producciones como Gypsy, Auntie Mame, Oliver!, How to Succeed in Business Without Really Trying y The Ziegfeld Follies of 1956.

Su trabajo no se limitó al teatro musical. En cine apareció en Up in Smoke (1978), de Cheech & Chong, donde interpretó a la hermana Mary Quacker, y en Coma (1978), el thriller médico de Michael Crichton, en el papel de una enfermera. También participó en The Incredible Shrinking Woman (1981) y Wishmaster (1997).

En televisión, su filmografía incluyó producciones como Falcon Crest, The Doris Day Show, Columbo, Charlie’s Angels, MacGyver, Moonlighting, Hill Street Blues, St. Elsewhere, Star Trek: Deep Space Nine, ER, CSI: Miami y 7th Heaven.

Otro capítulo de la vida de McGuire estuvo relacionado con el apoyo a personas en situación vulnerable. Durante años trabajó como voluntaria en la recepción y como defensora de inquilinos en la Coalition for Economic Survival, una organización con una clínica jurídica en Los Ángeles que brinda asistencia a personas de bajos ingresos que enfrentan procesos de desalojo.

Betty McGuire no dejó familiares sobrevivientes.

Con información de EFE