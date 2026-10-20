‘Pensé que no la iba a contar’: Así fue el secuestro de Carlos Suárez, actor de ‘Muchachitas’ que falleció

El actor Carlos Miguel relató que parecía un secuestro exprés para obligarlo a retirar dinero de cajeros automáticos. (Foto: ChatGPT)

Carlos Miguel Suárez Soto, actor recordado por sus participaciones en telenovelas como Muchachitas, Soñadoras y Amigas y rivales, falleció a los 69 años. Más allá de su trayectoria en la televisión mexicana, su vida estuvo marcada por el secuestro que sufrió en 2012, un episodio que le dejó graves secuelas físicas y emocionales.

Lo que inicialmente parecía un secuestro exprés para obligarlo a retirar dinero de cajeros automáticos se convirtió en 4 días de angustia y cautiverio, durante los cuales sufrió agresiones físicas, perdió piezas dentales y temió por su vida y la seguridad de sus hijas.

La muerte del actor se dio a conocer este martes 20 de octubre, cuando su amigo y compañero Roberto Tello, conocido como ‘El Coreano’, lo despidió mediante un video publicado en redes sociales con el mensaje: “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”.

¿Cómo ocurrió el secuestro de Carlos Miguel Suárez en 2012?

Carlos Miguel Suárez recordó que su secuestro comenzó cuando una camioneta se detuvo frente a él mientras se encontraba en la calle. Uno de los delincuentes lo empujó por detrás y lo obligó a subir al vehículo, donde sus captores le cubrieron la cabeza con un saco y comenzaron a amenazarlo.

“Se para una camioneta enfrente de mí, se abre la puerta, alguien me avienta por atrás, entro, cierra la puerta, me echan un saco encima y empiezan a decir groserías y amenazas”, relató en una entrevista con el programa Primer Impacto.

En un principio, los secuestradores pretendían llevarlo a distintos cajeros automáticos para obtener dinero, pero la situación cambió cuando revisaron sus pertenencias y encontraron fotografías de sus hijas, además de un recibo de la escuela a la que asistía una de ellas.

Durante una entrevista con Sale el Sol, Carlos Miguel explicó que aquella información provocó que los delincuentes modificaran sus planes. El actor recordó una conversación entre el conductor de la camioneta y otro de los secuestradores.

“Me pasó por tonto, porque un amigo ya me había dicho que le había pasado lo mismo, que le habían hecho un secuestro exprés, que es lo que me iban a hacer a mí: llevarme nada más a los cajeros. Pero a la hora que me sacaron las cosas, tenía fotos de mis hijas y el recibo de la escuela de una de ellas”, relató.

En lugar de liberarlo después de obtener dinero, los delincuentes lo trasladaron a una casa, donde permaneció privado de su libertad y sufrió diversas agresiones físicas: “Yo creí que ya no la iba a contar. Me dejaron el labio como leporino, me quitaron dientes y tendones”, contó el programa de Primer Impacto.

Las heridas y amenazas lo llevaron a pensar que no sobreviviría. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones era que los delincuentes tenían información sobre sus hijas y podían localizarlas.

En una entrevista con Intrusos, Carlos Miguel reconoció que llegó a resignarse ante la posibilidad de morir, pero encontró cierto consuelo en pensar que había conseguido proteger a su familia. “Pensé que no me iban a soltar. Lo tomé como: ‘Bueno, por lo menos salvé a mis hijas’”, comentó.

La liberación ocurrió durante la madrugada del cuarto o quinto día de cautiverio, cuando los secuestradores lo subieron nuevamente a una camioneta. Debido a las agresiones y amenazas que había sufrido, el actor creyó que lo llevarían a otro sitio para asesinarlo.

Sin embargo, los delincuentes terminaron por abandonarlo al oriente de la CDMX: “Como a las cuatro de la mañana del cuarto o quinto día, me suben a la camioneta y yo creí lo peor. Me suben a la camioneta, me castañeaban los dientes, estaba todo sangrado. Mil cosas pasaban. Estaba llueve y llueve, y me dejaron por Zaragoza con un bóxer y unas chanclas”.

¿Qué secuelas dejó el secuestro en la carrera de Carlos Miguel?

Aunque consiguió sobrevivir, Carlos Miguel Suárez enfrentó consecuencias físicas y emocionales que lo acompañaron durante años. Además de las lesiones en el rostro y la pérdida de dientes, aseguró que el secuestro afectó parcialmente su memoria, vista y oído.

En una entrevista con Intrusos, el programa conducido por Juan José Origel, el actor explicó que las agresiones también provocaron cambios en su vida cotidiana, entre ellos la necesidad de utilizar gafas.

“Perdí un poco de memoria, perdí un poco de vista; ahora uso gafas, y perdí un poco de oído”.

A estas afectaciones se sumó una etapa de depresión que, según relató, apareció después de las agresiones y las dificultades que enfrentó durante su recuperación.

El secuestro también repercutió en su carrera artística. Aunque continuó con participaciones en televisión después de 2012, las lesiones faciales complicaron su trabajo frente a las cámaras, especialmente cuando los tratamientos que recibió comenzaron a deteriorarse.

“Seguí trabajando, actuando y todo, pero luego, con la edad, se vinieron las consecuencias. Los arreglos que me hicieron se cayeron”, relató en Primer Impacto.

Ante la disminución de oportunidades laborales y las dificultades económicas, Carlos Miguel comenzó a vender tacos. Entre sus emprendimientos estuvo El Tío Ferruco, un negocio que desarrolló con un amigo y donde ofrecían preparaciones con cochinita pibil.

¿Quién fue Carlos Miguel Suárez y en qué telenovelas participó?

Carlos Miguel Suárez Soto desarrolló gran parte de su carrera en la televisión mexicana, donde interpretó principalmente personajes secundarios y antagonistas. Entre sus primeras participaciones estuvo Muchachitas, producción que le abrió las puertas a otros proyectos.

Posteriormente, apareció en telenovelas como Mágica juventud, Dos mujeres, un camino; Volver a empezar, Soñadoras y Amigas y rivales, además de participar en distintos programas unitarios.

Uno de sus personajes más recordados fue Poncho, de Volver a empezar, donde compartió créditos con Roberto Tello, quien interpretó a ‘El Coreano’. Ambos actores volvieron a coincidir en Tú y yo, telenovela protagonizada por Maribel Guardia.

Después del secuestro, el actor continuó con algunas participaciones en producciones como Diseñando tu amor, Mi fortuna es amarte, Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.

Su última telenovela fue Golpe de suerte, producción realizada entre 2023 y 2024, con la que cerró una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana.