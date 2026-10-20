Fuerza Regida denuncia robo de sus cámaras y ofrece recompensa: ‘Les vamos a dar un regalo, un dinero’

Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, denunció que Miguel, el director de la banda de música regional mexicana, fue víctima de un robo en el que, además de perder objetos materiales, se quedó sin las memorias que contenían el nuevo material que grabaron.

El cantante compartió la noticia con sus seguidores a través de un video, que publicó en las redes sociales de la agrupación, para pedirles a los responsables que les devuelvan las memorias y de esta manera recuperar sus videos y canciones.

“Quédense con todo, solo devuélvannos nuestras memorias”, comentó el intérprete de ‘Harley Quinn’ en el clip, en el que compartió algunos detalles del robo que sufrió el director de Fuerza Regida.

¿Qué pasó con Fuerza Regida? Esto les robaron

Jesús Ortiz Paz explicó que Miguel, el director de la banda, fue quien sufrió el atraco. Los responsables robaron su auto, en el que estaban las cámaras y una computadora de la agrupación.

La cantidad de material que contienen las memorias no es menor. En ellas hay 22 canciones y 22 videos: “Grabamos un disco en vivo para ustedes. Fuimos a CDMX y grabamos música muy chingona. También grabamos videos”, comentó.

Fuerza Regida únicamente busca recuperar las memorias que les quitaron durante el robo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Por este motivo, lo único que les interesa es recuperar el material de audio y video que estaba almacenado en las cámaras y la computadora que perdieron. Además, Jesús Ortiz Paz explicó que tenían planeado publicar todo ese contenido durante las próximas semanas.

“Trabajamos muy duro para hacer los videos, tomamos tiempo para hacerlos y así nomás robaron el carro de mi amigo, de mi director Miguel. Así tan rápido desaparecieron”, añadió en el clip.

¿Fuerza Regida ofreció una recompensa por sus memorias?

Ante esta situación, Fuerza Regida no solo pidió a los responsables del robo que devolvieran las memorias, sino que Jesús Ortiz Paz ofreció una recompensa a quienes les entreguen el material.

“Le vamos a dar un regalo, un dinero, lo que le quieran llamar, a quien nos entregue esas cosas”, dijo. También indicó que ya no les interesa recuperar ningún otro objeto de los que se llevaron durante el atraco.

“Queremos que, si las tienen, por favor, devuelvan las memorias. Quédense con la computadora, quédense la cámara, con todo eso, nomás devuélvannos nuestras memorias que tienen los videos”, comentó.

El intérprete de ‘Qué onda’ también aseguró que, con esta publicación, Fuerza Regida busca llegar a un acuerdo con las personas que robaron el auto, aunque cuentan con videos de los presuntos responsables.

“Tenemos las fotos de las personas y videos de quien robó, entonces no queremos soltar esos videos. Queremos hacer un trato con ellos”, dijo. Con esta petición, los integrantes de la banda buscan recuperar el material para publicar sus videos y canciones tal como lo habían planeado.

Hasta ahora, se desconoce si los integrantes de Fuerza Regida o el director de la agrupación ya acudieron ante las autoridades para presentar una denuncia. La banda tampoco ha compartido más detalles del caso ni ha informado si logró recuperar el material perdido.

Sus últimas publicaciones están relacionadas con su gira ‘This Is Our Dream Tour’, con la que visitarán diferentes ciudades de Estados Unidos antes de comenzar una larga estancia en la Ciudad de México, donde ofrecerán 10 conciertos en el Palacio de los Deportes.