‘Cero en conducta’ para la Marina y el AICM: Impiden a Jorge Ortiz de Pinedo viajar con tanque de oxígeno

Jorge Ortiz de Pinedo necesita un trasplante de pulmón y vive desde hace un tiempo con una enfermedad que lo obliga a usar oxígeno complementario 24/7; sin embargo, el protagonista de Una familia de 10 y Cero en conducta se quejó en redes sociales que le impidieron abordar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El actor Jorge Ortiz, de 76 años, usa silla de ruedas, no puede caminar distancias largas y requiere de un asistente para moverse, hace unos días perdió su vuelo y publicó desde la terminal de autobuses un largo mensaje en X (antes Twitter) donde relata la mala experiencia que vivió porque le impidieron volar con su concentrador de oxígeno.

Jorge Ortiz de Pinedo explica que retrasaron su abordaje en el AICM por un manual desacualizado.

¿Qué le pasó a Jorge Ortiz de Pinedo en el aeropuerto Benito Juárez de la CDMX?

En el mensaje, publicado el pasado 24 de agosto, Pinedo explica que tenía un vuelo para viajar desde el AICM a Acapulco, pero “un grupo de empleados que contrató La Marina de México”, encargados de los filtros del aeropuerto, lo detuvo:

“No me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial, a pesar de que mi aparato tiene grabada una leyenda donde especifica claramente que está aprobado por la Asociación de Aeronáutica Civil, y de que la aerolínea ya me había autorizado para portarlo durante mi vuelo”.

Jorge Ortiz de Pinedo necesita un trasplante de pulmón. (Foto: Cuartoscuro)

Según el actor, les mostró una solicitud escrita de su neumólogo donde se detalla su condición médica y autoriza que viaje con su concentrador, pero la respuesta de los empleados fue negativa porque solo tenían autorizados ciertos modelos.

“Estas personas argumentaron que mi concentrador, marca INOGEN ONE no está incluido en su manual de procedimientos; les expliqué que he viajado con él durante los tres últimos años, tanto en vuelos nacionales como internacionales... que hace apenas tres semanas viajé desde este mismo aeropuerto por American Airlines a Miami, Florida y no tuve ningún problema para pasar el filtro de revisión”.

Jorge Ortiz de Pinedo requiere de tanque de oxígeno para respirar. (Foto: Instagram @horgeortizdepinedooficial)

Pasaron 15 minutos más, un supervisor apareció y Jorge Ortiz le explicó su molestia con la “absurda posición de los encargados de ese filtro”, pese a todo la negativa continuó:

“Respondieron que de esa marca solo están autorizados los modelos 1, 2 y 3, y el que yo traigo, es INOGEN ONE 5. ¡Vayan ustedes a saber de cuándo es ese manual operativo! Los modelos 1, 2 y 3 ya están descontinuados y hace años fueron sustituidos por los modelos 4 y 5″.

Para viajar con un concentrador de oxígeno se requieren de algunos requerimientos estipulados en los manuales. [Fotografía. Especial]

El actor siguió insistiendo que consultaran a un médico o a la línea aérea, pues en el mostrador ya lo habían revisado y autorizado a viajar:

“Hasta le pedí ayuda a los marinos que estaban haciendo labor de vigilancia, los cuales se limitaron a decir que eso era parte del protocolo y que ellos no podían hacer nada. Traté de convencer a los del filtro de todas las maneras posibles, imploré a su buen juicio y nada”.

Al final, le dijeron al actor que si quería pasar fuera de nuevo al mostrador a pedir permiso de nuevo y regresara al filtro un representante de la aerolínea: “Vinieron rápidamente, explicaron que mi concentrador ya había sido revisado y autorizado ¡y entonces me permitieron pasar!”.

Pero ya era muy tarde: el actor perdió su vuelo porque ya habían cerrado las puertas del avión.

Volaris le ofreció un vuelo al día siguiente: “Yo ya no podía seguir a la altura de la CDMX, por eso me dirigí a comprar un boleto de autobús (ahí mismo en el aeropuerto)”.

Jorge Ortiz de Pinedo tiene EPOC. (Foto: Cuartoscuro)

AICM responde a Jorge Ortiz de Pinedo

En el hilo de X, el sitio oficial del AICM respondió al actor: “Sr. Jorge Ortiz De Pinedo: Lamentamos mucho este evento, procedemos a hacer una investigación a detalle y a tomar las medidas correctivas correspondientes”.

No es la primera vez que algo así ocurre, en 2019 un hombre murió en una aeronave de Volaris después de que se negó su abordaje al vuelo con un tanque de oxígeno.

El AICM respondió a Jorge Ortiz de Pinedo.

¿Qué enfermedad tiene Jorge Ortiz de Pinedo?

Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y en 2010 tuvo cáncer de pulmón, debido al cual se le extrajo el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del derecho.

Por las cirugías y la altitud de la Ciudad de México, Jorge Ortiz de Pinedo se mudó de México a Acapulco para mejorar su condición. Está en lista de espera para un trasplante de órgano y usa un tanque de oxígeno desde el 2016.

Jorge terminó su mensaje en X con un llamado a que actualicen sus manuales de procedimientos con la lista de concentradores de oxígeno autorizados internacionalmente en el AICM.