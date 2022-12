¿Qué pasa si sobrevenden mi vuelo? Estos son tus derechos, según la Ley de Aviación Civil

¿Te ha pasado? Compras tu vuelo, llegas al aeropuerto y, a la hora de abordar el avión, la aerolínea pide o invita algún pasajero a dejar su lugar porque vendieron más vuelos de su capacidad.

Si te sucedió, debes saber que sobrevendieron tu boleto; sin embargo, esta práctica es legal en México y en la industria aérea mundial. Incluso, es conocida a nivel global como overbooking o sobreventa.

El overbooking permite que las aerolíneas vendan, como máximo, el 5 por ciento más de su capacidad máxima de vuelo; el objetivo es evitar lugares vacíos y reducir gastos.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) calcula que solo 0.1 por ciento de los pasajeros son afectados por la sobreventa, por lo que esta práctica no es tan usual como se podría aparentar.

¿Qué puedo hacer si sobrevenden mi vuelo?

La sobreventa puede causar nervios a muchos turistas, por ello, aquí te decimos qué puedes hacer, de acuerdo con la guía de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Ley de Aviación Civil:

Reintegrarle el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo. Alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En las últimas dos opciones la aerolínea está obligada a pagarte una indemnización de mínimo el 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada de tu viaje.

También ten en cuenta que tendrán prioridad para abordar, en sustitución de los voluntarios que cedieron su vuelo, las personas con alguna discapacidad, las personas adultas mayores, los menores no acompañados y las mujeres embarazadas.

¿Cuánto es lo máximo que se puede retrasar un vuelo?

Las aerolíneas en México no manejan como tal un retraso máximo, pero es a partir de las cuatro horas de demora que los consumidores pueden comenzar a decidir qué hacer con su vuelo, desde pedir una compensación hasta obligar a la aerolínea a que brinde hospedaje en caso de que el viaje en avión sea movido para el día siguiente.

A partir de cuatro horas de demora con tu vuelo, puedes solicitarse el reembolso del mismo, y la aerolínea estará obligado a brindarlo más un porcentaje equivalente al 25 por ciento del precio total del vuelo o del viaje.

¿Cuál es la compensación por retraso de vuelo de las aerolíneas?

1. Demora mayor a 4 horas:

Acceso obligatorio a llamadas y correos electrónicos.

Alimentos y bebidas.

Derecho a pedir la devolución del boleto de vuelo más un 25 por ciento de su precio como compensación.

Protección en el primer vuelo disponible, lo que incluye alojamiento terrestre desde y hacia el aeropuerto en caso de que la demora implique pasar la noche en el lugar de espera.

Hospedaje en un hotel para pasar la noche.

Algunas aerolíneas ofrecen de igual forma descuentos para próximos vuelos y acceso a la res Wi-Fi para facilitar la comunicación del usuario afectado.

2. Demora de 1 a 2 horas:

Acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos (obligatoriamente).

Dependiendo la aerolínea, puede haber una compensación económica del 5 por ciento del precio del boleto, descuento del 20 por ciento para el siguiente viaje, alimentos y bebidas e incluso un voucher de 50 pesos.

3. Demora de 2 a 4 horas:

Acceso a llamadas y correos electrónicos (obligatoriamente).

Cupón de descuento del 7.5 por ciento del precio pagado por el boleto.

Dependiendo la aerolínea pueden haber compensaciones económicas más grandes, dinero para alimentos y bebidas y descuentos para siguientes compras en la aerolínea.

Puedes conocer las compensaciones de cada una de las aerolíneas que operan en México en las políticas de compensación de la Profeco.

Ya que las condiciones climáticas no pueden depender de las aerolíneas, éstas no se hacen responsables de devolverte el dinero de tu boleto de avión porque la cancelación no está en sus manos.

Sin embargo, eres acreedor a una serie de derechos por la cancelación del vuelo con los que las aerolíneas deben cumplir como: