¿Boletos de avión más baratos? Esto es lo que sabemos de la nueva aerolínea de Sedena

Hace dos meses que los planes del gobierno de crear una nueva línea aérea a cargo de militares fueron filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya.

La información fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa 15 días después de que la Secretaría de la Defensa (Sedena) le presentara el proyecto que consiste en la operación de 10 aeronaves por la empresa militar “Olmeca-Maya-Mexica”.

El mandatario estima que la aerolínea inicie operaciones a finales de 2023, igual que su otro megaproyecto estrella, el Tren Maya.

Mientras tanto, Morena alista reformas legales en la Cámara de Diputados para que Sedena pueda comenzar con sus planes y el diálogo continúa con los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación con el propósito de obtener la marca a cambio de una recompensa cuyo monto se fijará a partir de un avalúo.

¿Qué beneficios traerá la nueva aerolínea de Sedena?

López Obrador adelantó esta mañana que la nueva aerolínea de Sedena podrá ayudar a reducir los altos costos de los boletos de avión al incrementar el número de viajes al interior del país.

“Entonces con la nueva línea, con el manejo de los aeropuertos en un plan integral, seguramente van a haber más viajes, va a bajar el precio del pasaje y, si hace falta, vamos a permitir lo que se llama el cabotaje, que las empresas extranjeras puedan llegar a Cancún, se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México, o sea, liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo” explicó.

Para lograr este objetivo, se planea retomar las rutas abandonadas por las aerolíneas que sucumbieron a la bancarrota como Interjet y Mexicana de Aviación y abrir otras a nuevos destinos.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay”, indicó a inicios de octubre.