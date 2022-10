Aerolínea de Sedena abrirá nuevas rutas a lugares donde no hay servicio de vuelos: AMLO

Los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de crear una aerolínea compuesta por 10 aeronaves entre las que se encuentra el avión presidencial fueron confirmados este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el mandatario, la empresa estará a cargo de la empresa militar ‘Olmeca-Maya-Mexica’ que administra otras megaobras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal.

La aerolínea estará integrada por un total de 10 aeronaves rentadas para transportar pasajeros, pero a ¿dónde se dirigirán los vuelos?

¿Qué rutas atenderá la aerolínea de Sedena?

Aunque aún no hay información específica al respecto, López Obrador indicó en conferencia de prensa que la aerolínea abrirá rutas abandonadas por otras aerolíneas como Interjet y Mexicana de Aviación.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay”, señaló.

De acuerdo con el mandatario estos vuelos son necesarios porque el país seguirá creciendo en turismo. Tan solo en diciembre de este año se contempla que México reciba a los europeos que salgan de sus países ante los recortes al suministro de gas por parte de Rusia, apuntaló este miércoles.

“Tengo informes de que ahora con el conflicto de Europa a falta de gas muchos van a optar por adelantar vacaciones y uno de los lugares más atractivos es México, las partes turísticas, es muy prometedor el futuro económico del país, uno de ellos es el terciario, todo lo que es turismo, restaurantes, todo eso va a crecer mucho este fin de año y principios del próximo”, adelantó.

De llevarse a cabo el proyecto es probable que la aerolínea esté lista para 2023.