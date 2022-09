Sheinbaum dice que iniciará ‘prontito’ obras en T2 de AICM

“Prontito” el Gobierno de la Ciudad de México iniciará las obras en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), comentó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en breve declaración a El Financiero al concluir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Ya prontito, vamos a hacer una Mañanera con el Presidente”, comentó sin querer abundar en fechas.

En semanas pasadas, la morenista informó que ya habían iniciado excavaciones para determinar cuál es la mejor solución para atender el hundimiento de la terminal, y que se firmaría un convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la transferencia de recursos federales, estimados en 600 millones de pesos.

El Ejecutivo federal informó en agosto que sería el Gobierno de la Ciudad de México el encargado de la rehabilitación de la terminal construida en el sexenio de Vicente Fox.

El Presidente justificó que su administración no podría ejecutarla porque sólo podría ser mediante los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero éstos tienen ya carga de trabajo con los tramos 6 y 7 del Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar y cuarteles de la Guardia Nacional pendientes.

En la reunión de hoy estuvieron presentes Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, secretarios de la Defensa Nacional y Marina, respectivamente, así como Jorge Nuño, encargado de despacho en la SICT.

Además Rogelio Jiménez, subsecretario de Transportes, e Isidro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sistema de Aeropuertos no funcionará con AICM ‘deficiente’ y espacio aéreo saturado: CNET

En la situación actual en la que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con una pista cerrada; otra con fallas estructurales; la saturación en el espacio aéreo, además de las dos terminales en la misma condición, no va a funcionar el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, aseguró Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

El empresario indicó que tampoco va funcionar el sistema de tres aeropuertos(AICM, Toluca y Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), en tanto la autoridad aeronáutica mexicana se encuentre degradada en categoría 2, como lo está desde mayo del año pasado.

“Teniendo un AICM con una sola puesta degradación a la categoría 2 por más de 15 meses, y no sabemos para cuándo podría llegar esta categoría, o se puede usar el AIFA, y si no se puede y tenemos una sola pista y tenemos un problema estructural en el aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos una saturación, entonces no va a funcionar”, sentenció en el marco de la 28° edición del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones,

En los últimos meses, la infraestructura del aeropuerto capitalino ha mostrado síntomas de un profundo deterioro, ante lo cual, el Gobierno de México ha decidido hacer trabajos de rehabilitación de la Terminal 2, que tiene problemas en su cimentación que, de no atenderse, pondrían en peligro la seguridad de los pasajeros que usan ese edificio aéreo.

Arsuaga indicó que es necesario que funcionen los aeropuertos de forma correcta porque se necesita movilidad en el turismo, por lo que es importante el mantenimiento de los aeropuertos.

El lunes, el presidente conoció el plan de apuntalamiento de la T2 del AICM, para el cual se destinarán 600 millones de pesos. El Gobierno también pretende reducir las operaciones del aeropuerto para reducir la saturación de este y distribuir algunos de los vuelos (alrededor del 20 por ciento) en otros puertos aéreos del país.