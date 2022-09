Sheinbaum afirma que taquería de padre de Mauricio Tabe es ilegal: ‘Demuestra su prepotencia’

Después de que Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo y dueño de una taquería en la Ciudad de México, amenazara con un cuchillo al personal del Invea por intentar clausurar su negocio, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que su reacción solo mostró “prepotencia”.

“Sale el padre del alcalde de esta forma violenta y lo que muestra es la prepotencia, sí hay diferencias, nosotros gobernamos sin privilegios.

“Aquí entonces lo que creen es que, por ser el papá del alcalde, no pueden estar en regla sus papeles o no sé qué es lo que opinan, pero, además, usan la violencia”, sostuvo.

En conferencia de prensa, Sheinbaum recalcó este miércoles 28 de septiembre que ningún político o persona puede reaccionar de forma agresiva o amenazante ante la visita de una verificación y más si la taquería se puso de “manera ilegal”, como lo fue en este caso.

“Cuando se solicita la documentación, no cumple con el uso de suelo y prácticamente con ninguna de los registros de los trámites que debe cumplir como cualquier restaurante”, señaló.

Sobre la sanción que podría recibir el papá del alcalde Mauricio Tabe, la mandataria capitalina explicó que la reacción del señor podría catalogarse como delito de tentativa de homicidio, aunque, dijo, esto lo tiene que clasificar la Fiscalía capitalina.

“Es muy lamentable lo que ocurrió, si es delito lo determina la Fiscalía de Justicia (...) ya también la Contraloría está haciendo su propia investigación”, refirió.

También agregó que, afortunadamente, los empleados del Invea están bien y nadie resultó herido, pero este acto lo que demuestra, opinó, es un profundo racismo: “Lo que hay en el fondo es un clasismo, racismo y privilegio que se puede gobernar como antes, ya no, eso ya no”.

Daniel Tabe amaga con cuchillo a personal del INVEA

Daniel Tabe, el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, se disculpó la tarde de este martes, luego de salir con un cuchillo atacando a inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), quienes acudieron a clausurar su negocio.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, expresó Daniel Tabe en un viddeo publicado a través de redes sociales.

Del mismo modo, expresó que las personas que lo conocen saben el tiempo que ha invertido en hacer crecer su negocio y aprovechó para ofrecer una disculpa a los verificadores del Invea.

“La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”, aseguró.