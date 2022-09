Fiscalía investiga a papá de Mauricio Tabe por amenazar con cuchillo a personal del INVEA

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación contra Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, después de que agredió con cuchillo en mano a servidores públicos del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), que acudía a clausurar una de sus taquerías en la colonia Escandón.

La Fiscalía capitalina informó por medio de Twitter el inicio de la investigación y señaló que se levantó una denuncia por el amago con arma blanca que hizo el señor Daniel Tabe al personal del INVEA, que “inspeccionó el sitio y encontró irregularidades. Esto originó que una persona empuñara un arma punzocortante y arremetiera contra los servidores públicos identificados con credenciales y chalecos”.

Asimismo, la Fiscalía informó que a solicitud del Ministerio Público, elementos de la policía de Investigación (PDI) iniciaron las diligencias para la búsqueda imágenes de cámaras de video vigilancia, públicas y privadas para su análisis, así como para entrevistar a testigos de los hechos.

Daniel Tabe amaga con cuchillo a personal del INVEA

Daniel Tabe, el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y dueño de una taquería en la Ciudad de México, se disculpó la tarde de este martes, luego de salir con un cuchillo atacando a inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), quienes acudieron a clausurar su negocio.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, expresó Daniel Tabe en un viddeo publicado a través de redes sociales.

Del mismo modo, expresó que las personas que lo conocen saben el tiempo que ha invertido en hacer crecer su negocio y aprovechó para ofrecer una disculpa a los verificadores del Invea.

“La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio pero, nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”, aseguró.

Por la tarde, Daniel Tabe salió de su negocio, con cuchillo en mano, gritando una serie de malas palabras, mientras amenazaba miembros del Invea, que se encontraban colocando los sellos con la leyenda de “suspensión de actividades”, de acuerdo con distintos testimonios, incluyendo videos, dados a conocer en las redes sociales.