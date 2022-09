Padre de Mauricio Tabe se disculpa por amenazar con cuchillo a verificadores del Invea

Daniel Tabe, el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y dueño de una taquería en la Ciudad de México, se disculpó la tarde de este martes, luego de salir con un cuchillo atacando a inspectores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), quienes acudieron a clausurar su negocio.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, expresó Daniel Tabe en un viddeo publicado a través de redes sociales.

Del mismo modo, expresó que las personas que lo conocen saben el tiempo que ha invertido en hacer crecer su negocio y aprovechó para ofrecer una disculpa a los verificadores del Invea.

“La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio pero, nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”, aseguró.

Por la tarde, Daniel Tabe salió de su negocio, con cuchillo en mano, gritando una serie de malas palabras, mientras amenazaba miembros del Invea, que se encontraban colocando los sellos con la leyenda de “suspensión de actividades”, de acuerdo con distintos testimonios, incluyendo videos, dados a conocer en las redes sociales.

El lunes, en la columna de Confidencial, publicada en El Financiero, se señaló que el alcalde de Miguel Higalgo puso en la colonia Escandón una sucursal de la cadena de las taquerías de la que es socio junto con su familia.

“Salió más vivo que muchos. El pequeño detalle es –dicen– que no cuenta con uso de suelo para ello y, por ende, habría violado algunos procedimientos. ¿Qué dirán los vecinos de la alcaldía de que hasta el propio titular de la demarcación usa sus influencias para intereses personales?”, puede leerse en el apartado “los tacos del alcalde”.