¿Dónde y por qué aún operan vocho taxis en CDMX?

Si estando en la carretera oyes un “beep, beep”, ten la seguridad que se trata de mí… Los vochos aún operan como taxis en la Ciudad de México. De hecho hay dos mil autos de ese tipo de vehículos que aún dan servicio.

Las personas que quieran viajar en el tiempo, subirse por la puerta delantera para acomodarse en el sillón trasero y recordar esa época noventera, cuando los vochos eran los taxis más usados en la CDMX, solo tienen que llegar a la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde ese tipo de automóviles —también conocidos como el Volkswagen Sedán o Volkswagen Tipo 1— brindan servicio.

La tarde de este martes 27 de septiembre, el alcalde Francisco Chíguil, anunció un programa de diagnóstico e identificación de los vocho taxis.

Al explicar las metas del programa, el alcalde señaló que el objetivo es “identificar a cerca de 2 mil vehículos” y a sus conductores para incrementar la seguridad de los pasajeros.

“Vamos a identificar vehículos, a identificar conductores, a ponerles una calcomanía y un número. Van a estar debidamente registrados en nuestra base de datos”, explicó el alcalde.

Agregó que el plan garantizará la seguridad de muchos trabajadores que llegan a las 10:00 u 11:00 de la noche a sus hogares. “Todos los vochos que cuenten con esa calcomanía son los que están debidamente registrados y eso te da seguridad”, agregó.

¿Por qué aún hay vochos como taxi en CDMX?

A pesar de que la Ciudad de México le dijo adiós a los vochitos como taxis hace más de 10 años, en zonas de la Alcaldía Gustavo A. Madero es común abordarlos.

De acuerdo con el alcalde Francisco Chiguil, los vocho taxis “tienen la tarea de transportar a vecinos a las zonas altas, donde solamente llegan este tipo de vehículos”.

“Es un servicio local, que utilizan miles de familias (…) es un servicio necesario y se va a evitar que se utilicen vochos que no cuentan con un registro o que haya conductores irresponsables”, sostuvo.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, también habló del programa de vocho taxis y explicó que se regularizará a esas unidades que brindan servicio.

“Cuautepec es una zona que tiene muchos taxis que no están regulados por la Secretaría de Movilidad, desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Si recuerdan, hace tiempo tomamos la decisión de que todas las mototaxis y bicitaxis de Tláhuac, entráramos a un proceso con la Secretaría del Trabajo y la Alcaldía para poder identificar quiénes eran, tener un padrón y poder… no entra en un proceso −digamos− de regularización formal, pero sí de identificación de quiénes son, eso es lo mismo que ahora se va a hacer en el caso de Cuautepec; a diferencia de Tláhuac, en este caso son Volkswagen −viejos Volkswagen− que se usan como taxis y es así porque en Cuautepec no se podría en bicicleta y en motocicleta tampoco, sino que se requiere un vehículo.

“Lo que vamos a entrar es a un proceso de registro: quiénes son, quiénes son sus conductores, quién es el dueño del vehículo, si sus papeles están en regla o no para que la gente pueda tener la mayor certeza de que el vehículo es seguro”, agregó.

¿Dónde dan servicio los vocho taxis?

Durante la conferencia de este martes, el alcalde de la Gustavo A. Madero explicó que los vocho taxis opera principalmente en las estaciones de la Línea 1 del Cablebús de la Ciudad de México. Desde ahí, trasladan a los usuarios a zonas altas de la alcaldía

El alcalde explicó que los vocho taxis tienes como destinos principales zonas altas como:

Malacates

Tlalpexco

Vista Hermosa

Castillo Chico

Castillo Grande.

Entrados en gastos… Conoce Vocholandia

Ahora que sabes dónde y por qué hay vocho taxis, aprovechemos que estamos en la Gustavo A. Madero para dar un rol por Cuautepec, una zona en la que los vochos son el medio de transporte más popular. Tan popular que a Cuautepec se le conoce como Vocholandia.

Cuautepec se localiza en las orillas de la Alcaldía Gustavo A. Madero y colinda con municipios del Estado de México como Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tlalnepantla.

Fue en el cerro del Panal, donde los vochos llegaron para cubrir las necesidades de traslado de los habitantes de esa zona.