¿Cerca salvación de ‘Alito’ Moreno? Desafuero, en manos de sus aliados del PRI y PAN

El diputado Rubén Moreira, esposo de la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano, y uno de los miembros más sobresalientes del tricolor, será uno de los votos determinantes para el desafuero o no del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.

Otro voto decisivo será el del diputado yucateco, José Lixa, del PAN, partido aliado de la coalición en receso Va por México.

La Cámara de Diputados integró e instaló este martes la Sección Instructora -dependiente de la Comisión Jurisdiccional-, encargada de dictaminar si procede o no los juicios de procedencia o de desafuero, con cuatro legisladores miembros: Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, como presidente; Leonel Godoy Rangel, de Morena, como secretario; Rubén Moreira, del PRI, secretario, y José Elías Lixa, del PAN, secretario.

‘Alito’ Moreno podría salvarse del desafuero

La ley establece que si hay empate en la votación de un dictamen éste no procede, no se turna al pleno de la Cámara de Diputados y se desecha.

De antemano, el diputado presidente de la Sección Instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabé, garantizó que todos los expedientes que se entreguen a esta instancia jurisdiccional “serán tratados con responsabilidad, respetando el debido proceso, cuidando los tiempos y términos legales de cada acción”.

Detalló que se encuentran en espera del proceso de entrega recepción de expedientes -entre ellos el del diputado Alejandro Moreno-, el cual dura hasta 15 días.

“Acabamos de instalar la Sección Instructora y, a partir de este momento, vamos a hacer la notificación correspondiente a todas las áreas internas. Uno, para iniciar el proceso de entrega recepción. Segundo, para que todo lo que está en el haber inmediatamente pueda dar un reporte y cite a los integrantes para que les explique todo lo que se encuentra en los expedientes”, indicó.

El también presidente de la Comisión Jurisdiccional aseguró que se ha comprometido a llevar a cabo el desahogo puntual de cada acción que se les presente.

Consultado sobre el trámite a la solicitud de desafuero al presidente del PRI, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presentado por la Fiscalía de Campeche, Pérez Bernabé dijo que no se puede adelantar a un documento que no ha recibido, “sería una acción irresponsable”.

Dijo que prefiere “llevar un proceso con calma, para llevar un procedimiento jurisdiccional adecuado, agotar los términos y una conducción correcta”.

Por su parte, el panista el diputado José Lixa, aseguró que “la Sección Instructora no es un espacio para mezclar asuntos políticos, se debe regir estrictamente por procedimientos jurídicos”.

Dijo que “las tareas de este órgano son de carácter meramente jurídico, por lo tanto, no puedo compartir la perspectiva bipartidista, ni mucho menos política. Me voy a apegar en todo momento a lo que la ley me obliga”.