Viggiano afirma que no mete las manos al fuego por Alito

Aunque asegura que hasta el momento el “gobierno que persigue y que espía” no ha presentado ninguna denuncia en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, la secretaria general del CEN del tricolor, Carolina Viggiano, advirtió: “Yo no meto las manos al fuego por Alito ni por nadie” en el partido.

“Él tendrá que enfrentar, de manera personal y con sus abogados, las acusaciones en su contra”, aclaró su compañera de fórmula en la dirigencia nacional del PRI.

En entrevista en el programa EntreDichos, de EL FINANCIERO Bloomberg, conducido por el periodista René Delgado, la candidata priista perdedora en las elecciones para el gobierno de Hidalgo remarcó que “cada quien tiene que hacerse responsable de sus propios actos; yo me hago responsable de mis propios actos, de mis consecuencias y de mis decisiones”.

“Pero uno no puede ser responsable de nadie más, ni siquiera de mi propia familia, ni de mis hijos; cada quien asume las consecuencias de sus propios actos”, subrayó.

“Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie”, recalcó.

Explicó que entre ella y Moreno “como hombre y como mujer, tenemos vidas distintas, pero tenemos amistad y confianza”, al tiempo que reiteró que “Alito tomará la decisión de un tema frente al gobierno que lo ha acusado. Es un asunto orquestado políticamente y un proceso que se ha enturbiado”.

Consideró que hasta el momento el presidente del PRI “ha hecho bien en defenderse, no puede salir corriendo porque tiene miedo, mal haría”, y afirmó que “no hay ninguna razón para que se vaya del partido, no debemos estar en el juego de Morena, es un juego político”.

Criticó que los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, que piden la salida de Moreno de la dirigencia del partido, lo hacen porque la senadora “era de otro grupo político y apoyó a José Narro” para quedarse en la presidencia del PRI, y el senador “tiene un cariño por el partido, pero también tiene sus propios intereses”.

“Él no tiene autoridad para pedir que Alito solicite licencia, no tiene que darnos un permiso “, respondió. “Que se despreocupe, en Va por México no estamos haciendo acuerdos en lo oscurito, todo es público”.

“Aquí nos conocemos todos, sabemos quién es quién, quién ha hecho y quién no ha hecho”, expuso, y criticó que “no se vale aislarse, hacernos a un lado, no apoyar al partido, a sus candidatos, y luego venir a criticar los resultados”.