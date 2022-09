¡Cada vez más cerca esos 12 días de vacaciones! Iniciativa avanza en comisiones del Senado

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República aprobó con 11 votos a favor el proyecto de dictamen que dará a las y los trabajadores 12 días de vacaciones como mínimo, en el primer año de trabajo.

Ahora, el dictamen fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para su discusión y votación. Luego, la iniciativa será presentada en el Pleno; esto ocurrirá dentro de dos semanas.

La iniciativa reforma los artículos 61, 76, 78, 81, 179 y 199 de la Ley Federal del Trabajo. De aprobarse, los días de vacaciones quedarías así:

6 a 12 años, 22 días de vacaciones.

11 a 15 años, 24 días.

16 a 20 años. 26 días.

21 a 25 días, 28 días.

26 a 30 años, 30 días.

31 a 35 años, 32 días.

Esta iniciativa fue propuesta por la senadora de Morena, Bertha Caraveo, quien pretende reformar la Ley Federal del Trabajo en Materia de Derechos Humanos. La reforma, llamada “vacaciones dignas”, tendrá su primer debate la próxima semana en las comisiones del Senado para después someterse a la aprobación del pleno de la Cámara Alta.

México, el país con menos días de vacaciones pagados en América

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo el periodo de vacaciones pagadas deberá aumentar en dos días laborables; es decir, que en tu cuarto año contratado en una empresa acumularías 12 días de asueto.

Pero, ¿México cómo se posiciona respecto a las vacaciones de los trabajadores de otros países? La respuesta no es alentadora, pues se posiciona como el país de América en el que los trabajadores tienen menos días de vacaciones pagadas, de acuerdo al informe “Is paid annual leave available to workers?”, del World Policy Analysis Center.

En contraste hay cinco países en la región en los que los días de descanso de sus trabajadores son cinco veces más que en México, pues tienen nada más y nada menos que 30 días: