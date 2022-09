México, el país con menos días de vacaciones pagados en América

Sin duda al cumplir un año más contratado en un trabajo de las cosas que más emociona es el aumento de días de vacaciones pagadas, pues por ley a todos los trabajadores con más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de seis días.

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo el periodo de vacaciones pagadas deberá aumentar en dos días laborables; es decir, que en tu cuarto año contratado en una empresa acumularías 12 días de asueto.

Pero, ¿México cómo se posiciona respecto a las vacaciones de los trabajadores de otros países? La respuesta no es alentadora, pues se posiciona como el país de América en el que los trabajadores tienen menos días de vacaciones pagadas, de acuerdo al informe “Is paid annual leave available to workers?”, del World Policy Analysis Center.

En contraste hay cinco países en la región en los que los días de descanso de sus trabajadores son cinco veces más que en México, pues tienen nada más y nada menos que 30 días:

· Nicaragua.

· Panamá.

· Cuba.

· Perú y .

· Brasil.

A nivel mundial solo hay unos cuantos países que empatan con México en los días de vacaciones y solo China y Filipinas están por debajo con solo cinco días de vacaciones.

· Nigeria (seis días).

· Tailandia (seis días).

· Uganda (7 días).

· Malasia (ocho días).

Mexicanos, los que más trabajan: OCDE

Otro dato a considerar es que en México es el país donde más horas se trabajan, pues la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reporta que, en promedio, los mexicanos laboran 2 mil 124 horas al año, y le siguen Costa Rica, con 2 mil 60 horas y Corea del Sur, con mil 967 horas.

Para ejemplificar la brecha existente entre los países de América que dan 30 días de vacaciones respecto a México (que da seis y aumentan dos por cada año laborado) es grande, pues después de llegar al cuarto año y alcanzar 12 días de vacaciones hay un cambio, y cada cinco años contratado en una misma empresa se aumentan dos años.

· Año 1: 6 días

· Año 2: 8 días

· Año 3: 10 días

· Año 4: 12 días

· De 5 a 9 años: 14 días

· De 10 a 14 años: 16 días

· De 15 a 19 años: 18 días

· De 20 a 24 años: 20 días

· De 25 a 29 años: 22 días

· De 30 a 34 años: 24 días.

Es decir que si un empleado llega a cumplir 30 años en una misma empresa tendrá derecho hasta a 24 días de vacaciones, cualquier trabajador de Nicaragua, Panamá, Cuba, Perú y Brasil, desde su primer año tendrá incluso seis días más.