Reforma para subir a 12 los días de vacaciones y trabajar 7 horas diarias: ¿Qué sabemos?

Aunque las vacaciones son un derecho de los trabajadores y es una obligación de los patrones darlas para abonar a la productividad de las empresas, especialistas y mexicanos no están de acuerdo con los seis días de descanso que ofrece la ley.

Por ello, el próximo martes 27 de septiembre, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado analizará el dictamen que busca subir a 12 los días de vacaciones y reducir la jornada laboral a siete horas, en lugar de ocho.

Esta iniciativa fue propuesta por la senadora de Morena, Bertha Caraveo, quien pretende reformar la Ley Federal del Trabajo en Materia de Derechos Humanos. La reforma, llamada “vacaciones dignas”, tendrá su primer debate la próxima semana en las comisiones del Senado para después someterse a la aprobación del pleno de la Cámara Alta.

Para que se pueda realizar una jornada laboral de 7 horas, Morena propone modificar el artículo 61 de la Ley Federal del trabajo, que establece lo siguiente: “La duración máxima de la jornada será: siete horas, la diurna; seis horas, la nocturna y seis y media horas la mixta”.

Mientras que, para la propuesta de duplicar los días de descanso, los morenistas buscan modificar el artículo 76 para que “las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a los doce días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a dieciocho, por cada año subsecuente de servicios”.

México, el país con menos días de vacaciones pagados en América

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo el periodo de vacaciones pagadas deberá aumentar en dos días laborables; es decir, que en tu cuarto año contratado en una empresa acumularías 12 días de asueto.

Pero, ¿México cómo se posiciona respecto a las vacaciones de los trabajadores de otros países? La respuesta no es alentadora, pues se posiciona como el país de América en el que los trabajadores tienen menos días de vacaciones pagadas, de acuerdo al informe “Is paid annual leave available to workers?”, del World Policy Analysis Center.

En contraste hay cinco países en la región en los que los días de descanso de sus trabajadores son cinco veces más que en México, pues tienen nada más y nada menos que 30 días: