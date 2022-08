Rehabilitación de la Terminal 2 del AICM: ¿a quién le tocará hacer la chamba?

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) será rehabilitada y reforzada, debido a algunas fallas en la cimentación en la construcción original.

Pero, ¿a quién le tocará hacer este trabajo de reforzamiento?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que los trabajos de reforzamiento de la Terminal 2 del AICM comenzarán este año y estarán a cargo del gobierno de la Ciudad de México.

“La obra es para reforzar sobre todo la cimentación porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito, ya nos reunimos y se acordó”, expuso.

Luego de que se realizara un dictament técnico para decidir si se apuntala o se reconstruye la Terminal 2, el mandatario federal explicó que se decidió hacer las reparaciones. Integrantes del Instituto de Ingeniería de la UNAM y especialistas en estructuras participaron en la elaboración del dictamen y recomendaron la intervención del gobierno.

“Lo vamos a hacer porque está de por medio la seguridad de la gente, nada más que conste que cuando hicieron esa terminal hablaron de que era para 50 años y no aguantó porque no la hicieron bien pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente”, declaró el presidente.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que sí será la administración capitalina la que realice los trabajos de rehabilitación de la terminal, pero será el Gobierno federal el que otorgue el presupuesto para hacerlo.

“El Gobierno de México pondría los recursos y nosotros haríamos la obra (...) Lo que está ocurriendo es que la Terminal 2 se está emergiendo y está hundiendo y comprimiendo las arcillas y se está hundiendo el piso, entonces hay una parte donde ya las pilas están al descubierto, entonces tiene que hacerse una nueva recimentación de la Terminal 2″, dijo la jefa capitalina en su conferencia diaria.

Sobre el presupuesto y el tiempo que llevarán los trabajos, Sheinbaum añadió: “Está estimado el monto en alrededor de 600 millones de pesos, de todas maneras, hay un primer pre-estudio, entonces ya se va a determinar el monto, pero ronda los 600 millones de pesos (...) Son alrededor de 13 meses de obra”.

Disminución de vuelos en el AICM

López Obrador también dijo este jueves que los vuelos del AICM se reducirán este año para enfrentar el problema de la saturación. Esto, sin embargo, no está relacionado con los trabajos en la Terminal 2, aseguró.

“Ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar, de todas formas ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos, no hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar terminal y que al mismo tiempo estén operaciones aéreas, se van a limitar vuelos porque está saturado”, explicó.

Al respecto, Claudia Sheinbaum hizo un comentario sobre la decisión de disminuir los vuelos.

“Una parte le corresponde al Gobierno de México, de definir a través de qué mecanismos se limita el número de vuelos en el AICM para que se vaya al AIFA y pueda disminuirse los riesgos y la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”