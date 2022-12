¿Cancelaron tu vuelo por mal clima? Qué debes hacer y estos son tus derechos

El Aeropuerto Internacional de Monterrey redirigió y retrasó el aterrizaje de vuelos debido a las malas condiciones climáticas entre el viernes 2 y sábado 3 de diciembre, incluso algunos usuarios denunciaron la cancelación de su viaje a Nuevo León.

La situación se viralizó en redes debido a que algunas de las personas que sufrieron la cancelación de su vuelo iban a Monterrey para el primer concierto de Bad Bunny en México como parte de la gira World Hottest Tour.

El problema con las cancelaciones en los vuelos es que, además de retrasar los planes de las personas, las aerolíneas solo en algunos casos están obligadas a devolver el dinero del boleto.

¿Qué pasa con tu boleto de avión si cancelaron el vuelo por mal clima?

Ya que las condiciones climáticas no pueden depender de las aerolíneas, éstas no se hacen responsables de devolverte el dinero de tu boleto de avión, porque la cancelación no está en sus manos.

Sin embargo, eres acreedor a una serie de derechos por la cancelación del vuelo con los que las aerolíneas deben cumplir como:

Asistencia : La aerolínea tiene la obligación de ofrecerte servicios de comunicación y alimentación si el vuelo se retrasa de 1 a 4 horas.

: La aerolínea tiene la obligación de ofrecerte servicios de comunicación y alimentación si el vuelo se retrasa de 1 a 4 horas. Compensación: Si bien las aerolíneas no se hacen responsables si el vuelo se cancela, puedes solicitar una compensación si ves que otros vuelos sí salen del aeropuerto a tiempo, a pesar de las supuestas malas condiciones climáticas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su oficina de asesoría jurídica, explica que “cuando la cancelación del vuelo se atribuya a factores externos a la aerolínea, el proveedor no se encuentra obligado a reembolsar cantidad alguna y/o indemnizar al consumidor. No obstante, en términos de lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Aviación Civil (RAC), el contrato de transporte de pasajeros celebrado con el consumidor será prorrogado automáticamente cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el boleto sea cancelado, en el entendido de que dicha prórroga será por un periodo igual al que duren los efectos de aquellas causas, sin cargo adicional para el consumidor”.

La asociación AARP, que apoya con consejos a adultos mayores de Estados Unidos, recomienda adquirir seguros de vuelo, que garantizan una compensación en caso de cancelación por malas condiciones del clima.

Si estás en el aeropuerto y tu vuelo se retrasó e incluso está por cancelarse, te sugerimos leer su política de compensaciones, así como la Política de Compensación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para saber los beneficios a los que tienes derecho.