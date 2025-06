Ofelia Cano, actriz de ‘Rubí’, queda atrapada en inundación: ‘Tuve miedo, no podía salir del carro’

Ofelia Cano, actriz de Como dice el dicho, compartió que fue víctima de las inundaciones a causa de las fuertes lluvias que se presentaron la tarde de este martes y dejaron afectaciones en las vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara.

“Tengo mucho miedo, nos tuvimos que salir por las ventanas”, explicó la actriz, quien era muy cercana a la cantante Dulce, en un video que compartió mediante sus redes sociales en donde contó su experiencia.

Durante la mañana del martes, 24 de junio, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se presentarían lluvias que se intensificarían por la tarde y recomendaron no circular por zonas encharcadas.

¿Qué le pasó a la actriz Ofelia Cano?

La actriz, quien ha participado en series como La Rosa de Guadalupe, explicó mediante sus redes sociales que ella iba rumbo a una reunión con sus amigos cuando comenzó a llover.

“Qué susto. A todos les digo, no salgan cuando llueva, a nosotros nos agarró el agua aquí en el periférico, veníamos a la comida de un amigo”, comentó Ofelia Cano.

Dado que el cruce de Anillo Periférico con la avenida Mariano Otero en Guadalajara, por donde circulaba la actriz de la telenovela Rubí, es un paso a desnivel, este se inundó con las fuertes lluvias, al igual que diferentes puntos de la ciudad.

La actriz quedó atrapada en un paso a desnivel cuando se dirigía a una reunión con sus amigos. (Foto: Instagram/ Ofelia Cano)

Es así que Ofelia Cano no pudo ser apoyada por sus amigos: “ellos no pudieron venir a ayudarnos, porque está todo inundado, qué terrible, qué situación tan dramática vivimos en Guadalajara en esta temporada”.

La famosa, quien tuvo problemas con la hija de Dulce, Romina Mircoli, explicó que sintió miedo cuando el agua comenzó a entrar a su auto y ella no tenía posibilidades de continuar con su camino ni de salir del vehículo.

“Era como una lancha, se empezaba a meter el agua (...) Nunca me imaginé tener esta experiencia, es una impotencia, que se empiece a inundar, inundar, inundar y que tú estés adentro y no puedas salir (...) Sentí mucho miedo, no podíamos salirnos del carro”, comentó.

¿Cómo se encuentra Ofelia Cano tras la inundación en Guadalajara?

Luego de que compartió un primer video en el que muestra como el auto de una de sus amigas que circulaba detrás de ella se quedó completamente en la inundación, subió un segundo clip en el que explicó que ya se encontraba a salvo.

“Ya llegaron los de rescate urbano. Yo ando con una gripa espantosa, espero que no me afecte porque de verdad sí es una experiencia terrible”, comentó la actriz, quien compartió que previo a que las autoridades llegaran, un automovilista le ayudó a salir de la inundación.

Para ello, el ciudadano colocó un extremo de una cuerda en su camioneta con caja de carga y otro en el auto de la actriz para poder remolcarlo: “Aquí ya sacaron mi carro, se portaron geniales, se esperaron a ayudar”, comentó.

El paso a desnivel en donde quedó atrapada Ofelia Cano fue cerrado poco después. (Foto: @JaliscoVial)

“Apenas si logramos salir, nos están ayudando, (fue) muy terrible. Qué horror, no salgan”, reiteró Ofelia Cano, luego de vivir esta experiencia y agregó: “tuve mucho miedo (...) A toda la gente que ha pasado por esto, siempre le he tenido consideración, pero ahora les tengo más”.

Luego de estos hechos, la Policía Vial de Jalisco informó que se realizó un corte total en el cruce de Anillo Periférico y la avenida Mariano Otero, debido a las inundaciones, e incluso colocaron algunos conos para advertir que no se podía utilizar el paso a desnivel.