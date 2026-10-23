¿Qué le pasó a Manuel ‘Flaco’ Ibáñez? Los problemas de salud que ha tenido el actor de ‘Vecinos’

La hija del actor Manuel Ibáñez declaró que el actor se encuentra bien, pero solicitó apoyo para conseguir donadores de sangre. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Daniela Ibáñez, hija del actor Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, recurrió a sus redes sociales para solicitar donadores de sangre O negativo para su padre, quien permanece hospitalizado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la CDMX. La petición despertó preocupación por la salud del intérprete de ‘Jorjais’ en la serie Vecinos.

A través de sus historias de Instagram, Daniela confirmó la hospitalización de su padre, de 80 años, pero aseguró que se encuentra bien. También explicó que la familia necesita reponer la sangre utilizada durante su atención médica.

“Mi papá está bien, si lo ven por otra noticia u otros lados, no se angustien, mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favor”, expresó Daniela, quien no reveló las causas de la hospitalización del actor.

¿Qué problemas de salud sufrió Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

La preocupación por la salud de Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez también se debe a los problemas médicos que enfrentó en los últimos años, entre ellos varias operaciones oculares, una considerable pérdida de masa muscular y una cirugía por un aneurisma en la aorta.

Operaciones oculares por cataratas

Los antecedentes médicos de Manuel Ibáñez se remontan a octubre de 2021, cuando se sometió a 2 operaciones por cataratas, un padecimiento que los médicos detectaron después de que acudió a una revisión por una infección ocular.

Primero fue intervenido del ojo derecho y posteriormente del izquierdo. Tras las cirugías, el actor explicó que mejoró su visión y pudo dejar de utilizar los lentes graduados que había usado durante aproximadamente 40 años.

En diciembre de 2022 volvió al quirófano para someterse a otra intervención ocular. En aquella ocasión, compartió fotografías desde el hospital, en las que apareció con los ojos vendados y, posteriormente, con hinchazón y moretones alrededor de ambos ojos.

Pérdida de masa muscular por un tratamiento médico

En abril de 2025, Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez reveló que sufrió una considerable pérdida de masa muscular después de recibir un tratamiento médico. El actor explicó que todo comenzó cuando acudió a un chequeo de rutina, en el que los especialistas detectaron alteraciones en sus niveles de glucosa.

A raíz de los resultados, los médicos le indicaron un tratamiento para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, durante ese proceso comenzó a perder masa muscular, lo que provocó cambios notorios en su apariencia física y le generó preocupación por su salud.

Ante esta situación, Ibáñez decidió realizar ejercicio para recuperar la fuerza y fortalecer sus músculos. El comediante reconoció que no se sentía cómodo con su aspecto físico, por lo que buscó mejorar su condición y recuperar parte de la musculatura que perdió durante el tratamiento.

Manuel 'Flaco' Ibáñez El actor Manuel 'Flaco' Ibáñez sufrió una pérdida importante de masa muscular en abril de 2025. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Operación por un aneurisma en la aorta

Uno de los episodios más delicados ocurrió en junio de 2026, cuando el actor dio a conocer que se sometió a una operación por un aneurisma en la aorta, la principal arteria encargada de transportar la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo.

El padecimiento fue descubierto durante unos estudios médicos relacionados con el colon. Tras conocer el diagnóstico, Ibáñez tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y posteriormente explicó que el procedimiento resultó exitoso.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, el intérprete explicó cómo descubrieron el aneurisma y relacionó el padecimiento con su consumo de tabaco durante aproximadamente 60 años.

“Fue un descubrimiento; me fui a hacer un estudio del colon. Me acaban de operar de un aneurisma, por el cigarro. Se revienta este aneurisma y en un minuto te carga el carajo”, declaró el actor.

¿Quién es Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez y cuál es su trayectoria?

Manuel Ibáñez Martínez es un actor originario de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. A lo largo de más de 50 años de trayectoria, se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la comedia mexicana, con participaciones en cine, teatro y televisión.

Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como reportero gráfico y posteriormente se acercó al teatro. Su formación artística comenzó después de obtener una beca para estudiar Arte Dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Durante las décadas de 1970 y 1980 desarrolló buena parte de su carrera cinematográfica. Participó en producciones como Lagunilla, mi barrio y El mil usos, además de compartir créditos con figuras como Carmen Salinas, Rafael Inclán y Alfonso Zayas.

En televisión, uno de sus personajes más populares es Jorge Menéndez, conocido como ‘Jorjais’, en la serie Vecinos, producción en la que participa desde 2005. También interpretó a Don Nacho en Nosotros los guapos, junto a Adrián Uribe y Ariel Miramontes.

Su trayectoria incluye participaciones en telenovelas como Rubí, Las tontas no van al cielo, Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita, así como en la película Cuando sea joven, protagonizada por Verónica Castro.

Con más de 150 películas en su trayectoria, Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez también desarrolló una faceta como docente de actuación y recibió reconocimientos por su trabajo en la industria del entretenimiento mexicano.