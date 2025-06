Reynaldo Rossano ‘Papirrín’ perdió un testículo tras broma de Adrián Uribe: ‘Un golpe y se rompió’

El comediante mexicano Reynaldo Rossano, conocido como ‘El Papirrín’, compartió una peculiar anécdota: Perdió un testículo tras una broma física de su colega Adrián Uribe en pleno foro de Televisa.

Con un tiempo ya transcurrido desde entonces, lo recuerda entre algunas risas, pese a que se trató de un tema que inició como una broma y lo dejó pasar, hasta que el dolor no le permitió más.

¿Por qué Reynaldo Rossano perdió un testículo por broma de Adrián Uribe? Esto explica

Durante una charla con René Franco en su canal de YouTube, Reynaldo Rossano sorprendió a su interlocutor al revelar una dolorosa experiencia durante la época del programa La Hora Pico.

Entre anécdotas y bromas, el actor hizo una confesión particular: “Hablaste de mi fertilidad… y eso que conste que con un… lo que está abajo de él (pene), pero, ¿ves que hay dos?”, comentó mientras aprobaba con gestos que únicamente conserva un testículo.

Reynaldo tuvo dos hijos después de perder un testículo. (Foto: Instagram reynaldo_rossano)

El incidente ocurrió durante una dinámica que comenzó como inocente entre amigos: “Estábamos jugando, yo estaba jugando con Lorena (de la Garza). Llegó Adrián y me hizo así (en los genitales), entonces yo apreté y él apretó… y se rompió”, explicó Rossano.

El golpe, que en su momento pareció un simple juego, derivó en la pérdida de un testículo. “Ahora sí que su amistad me costó un huevo”, declaró entre risas y con resignación ante lo ocurrido.

Lejos de detener su vida reproductiva, Rossano señaló que, a pesar del accidente, logró tener dos hijos posteriormente, aunque reflexiona: “¿Y si no? ¿Y si ya no puedo tener hijos? ¿O si nunca pude haber tenido hijos? Bueno, entonces ahí sí te la dejo”, bromeó.

El comediante recordó que, tras el golpe, continuó grabando con dolor ese mismo día, sin sospechar la gravedad de la lesión aunque el dolor persistió. “Después del golpe me dolía mucho, y el Pollo, que estaba dirigiendo, me decía: ‘Ya, ya párate, ya’”, comentó.

Adrián Uribe es mejor conocido por su papel como 'El Vítor'. (Foto: Instagram / @adrianuribe)

Fue meses después, cuando el dolor persistía, que aceptó ir al médico. “Pasaron incluso meses y yo tenía un dolor importante, fuerte. Y pues ya todo el mundo: ‘Oye, que ya ve al doctor’, y que quién sabe qué”.

En medio de esa etapa, recibió un comentario peculiar de la actriz Carmen Salinas, quien, fiel a su estilo, abordó el tema con humor negro.

“Un día llega y me dice: ‘Ay, mi hijito, ya me enteré que tienes cáncer’”, recordó Rossano, señalando que cualquier crecimiento atípico en el testículo, benigna o maligna, se clasifica médicamente como cáncer. “Me dijo (Salinas): ‘Te voy a dar un recado para que me lo lleves a… (señala al cielo)’. Pues se aventó su puntada”, recordó.

Durante la conversación, René Franco también reflexionó sobre los accidentes que ocurren en los foros de televisión y admitió que, incluso a él, le han ocurrido imprevistos con repercusiones médicas.

“Pocas personas saben que en Televisa ocurren accidentes… El Mago Frank, en Las estrellas bailan en Hoy, tuvo que operarse de la cadera. A mí me operaron una cosa un día que fui con Omar Chaparro y me subieron a un toro mecánico. Y a ti, Adrián Uribe te vuela un huevo… y ya, así te quedas”, comentó entre risas.