A Fátima Flórez, exnovia de Milei, le gustaría imitar a Sheinbaum: ‘Es personaje muy importante’

Imitar a la presidenta Claudia Sheinbaum es un desafío que Fátima Flórez, la cantante y actriz argentina, está dispuesta asumir e incluso es posible que lo estrene en su próxima visita a México.

“Empezaremos a estudiarla”, comentó en entrevista con El Financiero, lo que no resulta extraño, debido a que Fátima Flórez no solo es conductora de televisión, también ha dedicado su carrera a la imitación de todo tipo de personalidades.

Artistas como la cantante Madonna, el ícono del pop Michael Jackson o Selena Quintanilla, ‘la reina del Tex-Mex’, entran en una larga lista de imitaciones que Fátima Flórez realiza, esto, sin contar a todos los personajes de la política que ha hecho y a los cuales podría sumarse la mandataria de México.

¿Qué dijo Fátima Flórez sobre la posibilidad de imitar a Claudia Sheinbaum?

La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta marcó un hito en la historia de México, ya que es la primera mujer en alcanzar el cargo de mandataria en el país y Fátima Flórez, cantante y actriz argentina, está consciente de lo relevante que es.

“Sí, bueno, en un futuro me gustaría (interpretar a Claudia Sheinbaum). Sí, obviamente la presidenta, imagínense, es un personaje muy, muy importante”, compartió Fátima Flórez.

Aunque imitar a la presidenta Claudia Sheinbaum es un gran desafío, la artista argentina no lo ve como un impedimento, ya que a la ganadora del Micrófono de Oro le gusta ponerse retos.

Tras recibir un reconocimiento en México, Fátima Florez busca traer su espectáculo, con el cual hace una gran cantidad de imitaciones, al país. (Foto: Especial El Financiero/ Facebook Fátima Florez)

“A mí me gusta ponerme esos desafíos grandes. Para cosas chiquitas no”, comentó, además, explicó que, al igual que Tamara Henaine, la actriz que imita a Claudia Sheinbaum, ella hace su trabajo desde el respeto.

“Siempre es un homenaje, es un tributo, es un honor (...) Lo hago con mucho amor y por supuesto con mucho respeto”, comentó sobre las imitaciones, pues además para Fátima Flórez no hay margen de error con sus interpretaciones.

Y aunque su reciente visita a México fue solo para recibir el Micrófono de Oro que otorga la Asociación Nacional de Locutores, ella busca traer su espectáculo de imitaciones al país en su próxima visita.

A Fátima Florez le gustaría interpretar a Claudia Sheinbaum, tal como lo hace Tamara Henaine. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Por lo que dijo comenzará a prepararse para poder haver una buena interpretación de la presidenta: “empezaremos a estudiarlo (al personaje de Claudia Sheinbaum) y ¿por qué no? En el próximo viaje a estrenarlo. Y sí, podrían venir otras personas, pero, bueno, en este caso, la presidenta es como la más importante en cuanto a lo político”.

“Se van a venir unas novedades muy lindas (...) Quiero hacer shows aquí en México, obviamente, así que estamos con los preparativos para eso, para venir”, aseguró, aunque todavía no se tienen más detalles al respecto.

¿Cómo es la relación de Fátima Flórez con la política?

La vida de Fátima Flórez se volvió aún más mediática cuando ella comenzó un noviazgo con Javier Milei, el actual presidente de argentina, en julio de 2023; sin embargo, esta finalizó tras nueve meses.

A pesar de ello, la artista compartió que tanto antes como después de la ruptura, su vida no tuvo cambios, pues siempre se ha centrado en trabajar para lograr éxitos como el que tuvo al llevar su espectáculo a Las Vegas.

“Nunca negocié mi libertad con nadie (...) en el momento en el que mi expareja era presidente, a mí no me condicionó en absolutamente nada. Es más, mi vida continuó completamente igual, trabajando igual que siempre”, comentó.

Fátima Flórez aseguró que tiene una buena relación con el presidente de Argentina, a pesar de haber sido exnovios. (Foto: @soyfatimaflorez)

Fátima Flórez también aseguró que tiene una buena relación con el presidente Javier Milei, aunque no es extraño para ella, ya que suele mantener un vínculo sano con sus exparejas.

“Esto fue nada, algo más en mi vida que lo tengo como un lindo recuerdo. De hecho, nosotros tenemos una muy linda amistad, nos llevamos muy bien. Siempre digo que soy la mejor ex de todas. Todas mis exparejas me quieren y todas me quieren hablar”, aseguró.

A pesar de que su vida se vio ligada a la política, Fátima Flórez es respetuosa con este ámbito, debido a que se ha preparado ampliamente para ser actriz, cantante y conductora; sin embargo, asegura que no es experta en política, por lo que únicamente puede brindar una opinión como ciudadana.

Fátima Flórez aseguró ser muy respetuosa con la política, ya que es un ámbito para el cual no se preparó profesionalmente. (Foto: @soyfatimaflorez)

“Yo soy muy respetuosa de eso (de la política). Me gusta involucrarme en lo que yo me preparé (...) como artista. Obviamente como todo el mundo, todos queremos lo mejor para nuestro país y todos queremos lo mejor para todos”, agregó.