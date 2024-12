Para Pedro Pascal, ¿‘es Claudia’? Actor comparte video de Sheinbaum en Instagram

Hay diversos actores y actrices que en más de una ocasión han compartido su postura política u opinión de algunos mandatarios, como Susana Zabaleta, que habló de Claudia Sheinbaum varias veces. Y ahora, es Pedro Pascal quien hace alusión de la presidenta de México.

En realidad, no es la primera vez que el actor de Gladiador 2 da a conocer su simpatía por ciertos personajes políticos, como al presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando fueron las elecciones de aquel país en 2021, o algunos movimientos importantes de Chile, país del que eran originarios sus papás.

Gracias a sus raíces latinas es que Pedro Pascal, actor de Los 4 Fantásticos, se interesa por temas políticos y sociales de este lado del orbe, lo que cobraría más sentido con el último video que compartió vía Instagram.

Pedro Pascal compartió un video de Claudia Sheinbaum en sus redes sociales. (Foto: Instagram @pascalispunk)

¿Pedro Pascal habló de Claudia Sheinbaum? Esto pasó

El actor Pedro Pascal compartió un video en sus historias de Instagram en el que aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante uno de sus días de trabajo donde atiende, entre otras cosas, un evento en Papalotla, Estado de México relacionado con la beca Rita Cetina Gutiérrez.

Durante el video, extraído de la cuenta de TikTok que pertenece a la presidenta de México, también atiende a algunos simpatizantes de Morena, así como el saludo a los integrantes de la SEDENA que se encuentran en Palacio Nacional cada que llega.

Historia de Pedro Pascal en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

El actor de The Last of Us 2 simplemente compartió el video subido por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque se desconoce la fecha exacta de su publicación.

Otros personajes políticos de México que aparecen en el clip son el titular de la SEP, Mario Delgado y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quienes participaron en la reunión donde Sheinbaum señala que los programas sociales, como la Pensión del Bienestar y la Beca Rita Cetina, como la que promovió aquel día en Papalotla, se instaurarán en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que sean un derecho de la población.

Pese a que compartió aquel clip, el actor no hizo ningún comentario de la presidenta o su gestión, que inició en octubre.

El actor Pedro Pascal compartió en sus historias de IG un video de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que hace referencia a los programas del Bienestar pic.twitter.com/dRbNpAi8Kx — Luisa (@Luisa100990) December 3, 2024

¿Claudia Sheinbaum ha dicho algo sobre la mención de Pedro Pascal?

Hasta el momento, la mandataria mexicana no ha hablado sobre el video compartido por Pedro Pascal en el que se le ve realizando actividades de su agenda diaria.

Durante la conferencia mañanera de este 3 de diciembre, Shainbaum Pardo tocó temas como los estallidos que despertaron a los habitantes de Sinaloa este martes, así como el tema de su asistencia a la toma de protesta de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.