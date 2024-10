Eugenio Derbez quiere una nueva Época de Oro con Claudia Sheinbaum: ‘Tengo fe de que todo cambie’

El actor Eugenio Derbez ha sido Ludovico P.Luche, el Lonje Moco, Armado Hoyos, Bernardo Villalobos (profesor de música en la película CODA) y hasta pudo ser candidato a la presidencia de México. Por ahora ha elegido dar su vida al cine y la televisión y tiene altas expectativas para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Eugenio Derbez ha opinado sobre temas de la política mexicana en varias ocasiones, desde su oposición a la construcción del Tren Maya, su llamado a votar el 2 de junio en las elecciones presidenciales o su sátira porque los mexicanos ponían más atención a La Casa de los Famosos México que a la reforma judicial.

Eugenio Derbez se ha involucrado varias veces en temas políticos, desde el Tren Maya, llamar al voto y hasta casi ser votado. (Foto: Cuartoscuro.com / @EugenioDerbez).

¿Qué espera Eugenio Derbez del gobierno de Claudia Sheinbaum?

El comediante, quien acaba de estrenar la comedia de vampiros Y llegaron de noche, dio una entrevista a El País donde pidió más apoyo al cine hecho en México durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tengo toda la fe de que todo cambie por el bien de nuestra cultura y de nuestras raíces, para que sigamos haciendo todo lo que tenga que ver con arte, porque somos muy buenos”.

Eugenio desea más impulso a cineastas como Guillermo del Toro, con quien tuvo un momento incómodo en 2022, cuando el director de Pinocho criticó la falta de recursos para los premios Ariel y comentó: “Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías”, dijo en X.

Para todos lo que "Botean" sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Marquez Abella, Lila Aviles, Fernanda Valadez, etc Digo, para que se les note menos la plantilla. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

Pese a todo, Derbez mantiene su buena amistad con del Toro y no se lo tomó a mal, tanto que en su reciente entrevista con El País consideró que con el apoyo adecuado se puede lograr una nueva Época de Oro del cine mexicano:

“Cuando se le da tantito apoyo a gente como Cuarón, Iñárritu, Del Toro, Michel Franco, Amat Escalante y todos los que ganan festivales, estoy seguro que podríamos hacer nuevamente una Época de Oro del cine mexicano. El sexenio pasado nos fue muy mal. Ojalá que este nuevo que comienza sea diferente y apoyen a no solamente al cine, sino a todas las artes”.

En otra entrevista, realizada por Jorge Ramos, Derbez comentó sobre la presidenta: “Me da mucho gusto que haya llegado Claudia, espero que le vaya bien, genuinamente espero que le vaya bien”.

¿Por qué Eugenio Derbez no fue candidato presidencial?

El actor de la Familia P.Luche incluso fue considerado para ser el candidato presidencial en oposición a Andrés Manuel López Obrador, como lo menciona el expresidente tabasqueño en su libro Gracias:

“Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a (Enrique) Peña para decirle que contaban con sondeo según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ´señores, por favor, sean serios’”.

Eugenio Derbez fue el ganador como mejor actor en la XLIX entrega de las Diosas de Plata, por parte del PECIME, a lo mejor del cine mexicano. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El comediante mexicano dijo en una entrevista anterior con El País (marzo de 2024) que los conflictos con López Obrador por la campaña contra el Tren Maya, ‘Selvame del tren’, le dieron una visibilidad que no esperaba y algunas personas de la política de oposición lo han buscado:

“Me contactaron para plantearme si me interesaba (ser candidato) y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: ‘Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir... “¿qué mejor regalo te puedes dar que ayudar a más de 120 millones de mexicanos? Me hubiera encantado hacerlo... En una de esas me animo algún día”.