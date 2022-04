‘Sélvame del Tren’ crítica a AMLO: ‘Es una falta de respeto cerrar la puerta en la cara’

Artistas y especialistas de ‘Sélvame del Tren’ aseguraron que seguirán con la campaña hasta donde tope, pues están en contra de que el proyecto se realice con prisas y sin permisos ambientales.

En una conferencia de prensa improvisada, afuera de Palacio Nacional, el grupo habló luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el diálogo acordado para este día.

“Vamos a seguir levantando este movimiento lo más alto que se pueda, hasta donde topen las cosas, hay una suspensión provisional, se está buscando una suspensión definitiva”, expresó Arturo Islas en la rueda de prensa realizada en la calle Corregidora, a un costado de Palacio Nacional.

Aseguró que ninguno de los integrantes de ‘Sélvame del Tren’ pertenece a alguna institución político y que no son “adversarios” sino sólo están dando voz a los especialistas. Por ello criticó que el presidente haya cancelado el encuentro de último momento.

“No señor presidente: invitarnos a su casa y luego cancelarnos es una falta de respeto, eso no tiene que ver con la opinión política, eso no tiene que ver con que si unos están de acuerdo o no con su gestión, nosotros no vamos a juzgar en eso, nosotros íbamos a platicar con usted de manera educada y con respeto. Es una falta de educación que gente pagó lana para venir y se le haya cerrado la puerta ‘en la cara’ a unas horas antes de poder convivir, porque esto no era violento”, agregó.

Al ser cuestionados respecto de por qué la campaña inició en marzo pese a que el tramo 5 del Tren Maya, al cual en específico se oponen, se cambió desde enero, José Urbina, quien se presentó como buzo de cuevas, rechazó que sea así.

“Iniciamos esta lucha hace muchísimos años: los recursos legales se iniciaron hace mucho tiempo y llevan un tiempo burocrático, hemos estado en conversaciones con Fonatur (Fondo Nacional del Turismo, encargado de la obra), y con quien quiera hablar del Tren Maya desde que era una idea”, apuntó.

El biólogo Roberto Rojo aseguró que el trazo pasa por alrededor de 50 cenotes y cavernas.

Los representantes del colectivo ‘Sélvame del Tren’ también expresaron su inconformidad a López Obrador dirigiéndose a Palacio Nacional con un megáfono: “Abra los oídos con inteligencia, y escuche a esos cuantos que quieren ayudarle a hacer las cosas mejor, que Dios lo bendiga Presidente Andrés Manuel, de parte del colectivo queríamos estar aquí para que los medios lo tengan como testimonio, ¡que no nos rajamos chinga!”.

Además, aseguraron que seguirán insistiendo en el diálogo con el Ejecutivo federal.