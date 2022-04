Eugenio Derbez responde a AMLO por el Tren Maya: ‘Fui el único que dijo que no iba a asistir’

Eugenio Derbez explicó las razones por las que no aceptó la reunión con AMLO en Palacio Nacional (Fotos: Twitter Eugenio Derbez y Cuartoscuro)

El actor Eugenio Derbez publicó este 25 de abril un video en el que responde a la cancelación de la plática que se tenía prevista entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y artistas vinculados con la organización #SélvameDelTren.

La tarde del domingo 24 de abril, la Presidencia de la República anunció que la reunión sobre el impacto ambiental de la construcción del Tren Maya en el tramo cinco se suspendería, apenas a 24 horas del la fecha y día acordados.

Tras la cancelación, AMLO dijo que las instancias encargadas de dialogar con los famosos de la campaña #SélvameDelTren. serán la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como sus respectivos titulares, María Luisa Albores y Javier May Rodríguez.

Eugenio Derbez responde a cancelación de AMLO

Derbez lanzó un video a través de sus redes sociales en el que explica la razón principal por la que dijo en días previos que no asistiría a la reunión con el presidente.

En un clip de casi cinco minutos, el histrión argumentó que él había rechazado la invitación a dialogar en la Ciudad de México porque se encontraba en medio del rodaje de una producción: “Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando; estoy en una locación”, dijo al inicio del video.

En su narración, Derbez detalla que actualmente no se encuentra en CDMX y cita el contexto acerca de la reciente suspensión del diálogo que establecerían varios artistas con AMLO.

“Como muchos saben hoy teníamos una reunión con el presidente y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión, argumentando que los integrantes de este movimiento (‘Sélvame del Tren’), los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir”, comentó.

Derbez desmintió en el clip que el resto de los integrantes se negaran a congregarse con el mandatario, y aclaró que él fue el único de los más de 70 artistas que no asistiría debido a la filmación en la que estaba trabajando desde hace dos meses.

“Tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no puedo estar en la Ciudad de México... Físicamente me era imposible asistir”, destacó.

El actor de CODA, película ganadora del Oscar, mostró en el video el entorno en el que se encontraba y señaló, como prueba a los internautas, que se encontraba en una locación de playa donde se alcanzaban a visualizar algunos miembros de la producción.

‘No fue un capricho’

Derbez comentó que, además de las razones de trabajo, que le impedían estar en Palacio Nacional, retomó el argumento acerca de la necesidad de llevar a cabo el diálogo en Quintana Roo con expertos ambientalistas y científicos.

Asimismo destacó que no se trataba de un capricho y que si el mandatario lo que quería era una foto con él, hubiera ido a la sede inicialmente acordada: “Con mucho gusto me tomo la foto o le hago un chiste del Armando Hoyos”, comentó.

Como punto final, el actor desmintió los señalamientos sobre su relación con uno de los centros en Quintana Roo: “No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir”. Derbez aclaró que la foto en la que basaron las acusaciones era de hace cuatro años cuando había dirigido los premios Platino.

“Xcaret se inauguró en 1990. En 1990 yo era un bebé, no tenía la cara que exhibieron en la foto de hoy en la mañanera. Si mienten tampoco les van a creer que no van a tirar un árbol o que no van a destruir ningún cenote”, apuntó el histrión.