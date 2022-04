‘Nos va a marear’: Eugenio Derbez revela por qué no se reunirá con AMLO en Palacio Nacional

Eugenio Derbez volvió a referirse a la invitación que esta semana le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de su conferencia mañanera, en donde pidió a los integrantes de la campaña #SelvaMedelTren acudir a Palacio Nacional para dialogar sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Tal como lo había hecho por medio de un video, el actor volvió a pedirle al mandatario que la reunión se haga en Quintana Roo, justamente en la zona que estaría afectada. Asimismo, le pidió escuchar a expertos en el tema y biólogos. Sin embargo, adelantó que él no estará presente.

¿Cuáles son las razones de Derbez para no ir con AMLO?

La primera razón por la que Derbez no será parte de esta convocatoria es por temas laborales. “Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.

Otras de las celebridades que participan en el video, a las que se refiere el recientemente ganador del premio Oscar con la película CODA, son Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Saúl Hernández, Bárbara Mori, Kate del Castillo y Ana Claudia Talancón, entre algunos más.

En más de una ocasión, el director de No se aceptan devoluciones ha asegurado que no recibió dinero ni está en contra de López Obrador, pero quiere alzar la voz sin que sea un tema político. Derbez confió que aunque pudiera, no iría y recordó una reciente experiencia.

“Honestamente creo que no es una buena táctica ir al Palacio a hablar con él. Yo aunque pudiera no iría porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene, la última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguro va a pasar lo mismo a partir de ahorita. No me interesa y hablar con él. No es el camino, nos va a dorar la ṕíldora, nos va a marear”, agregó.