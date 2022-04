Tren Maya: Eugenio Derbez acepta diálogo con AMLO pero no irá a Palacio Nacional

Eugenio Derbez, quien fue una de las celebridades que formó parte de la campaña #SelvaMeDelTren, que busca hacer conciencia sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya, aceptó la invitación que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

Aunque el mandatario nacional expresó que recibiría a los artistas en Palacio Nacional, tanto Derbez como otros actores como Miguel Rodarte y Jero Medina le pidieron que esto ocurra en el sitio que sería afectado. Ante ello, AMLO aseguró que mandaría a un representante del ejido Jacinto Pat a hablar por él ya que existe un propósito político detrás y no va a ‘seguirles el juego’.

¿Qué respondió Eugenio Derbez?

Por medio de un video de Imagen Noticias, el reciente ganador del premio Oscar como parte del elenco del filme CODA aceptó la propuesta, aunque afirmó que el camino correcto no sería hacerlo a kilómetros de donde se ubica el tramo en cuestión, en Quintana Roo.

“Efectivamente vimos que esta mañana el presidente López Obrador hizo el favor de invitarnos a dialogar con él, cosa que de entrada nos da mucho gusto porque creo que este es el camino”, apuntó.

Asimismo, argumentó que haberlos descalificado en un principio no resolvería el asunto de fondo. “El camino siempre será el diálogo y agradecemos que en esta ocasión haya entendido que no estamos en contra de él. Qué bueno que rectificó el hecho que dice que no nos están pagando, cosa que es cierto”, agregó.

Pese a que dijo que de su parte existe una apertura, no sería en la capital mexicana, dado que la comunicación tiene que estar integrada por miembros de la comunidad científica y expertos en el tema ambiental.

“Creemos que ir al Palacio no sería lo correcto porque ni él es experto ni nosotros tampoco. Sentarnos a dialogar para que nos diga ‘no se preocupen, todo está bien’ no nos llevará a ningún lado. Los que se tienen que sentar son los científicos, tanto de parte de él como los que nos contactaron a nosotros, y que entre ellos discutan los puntos reales, encuentren una solución y un acuerdo. Y qué mejor que hacerlo ahí en el lugar, no a miles de kilómetros”, refirió.

¿Qué pasa con el tramo 5 del Tren Maya?

El pasado 19 de abril, el tramo 5 del Tren Maya (con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo) fue suspendido provisionalmente por el juzgado primero del Distrito de Yucatán, después de que un grupo de buzos presentara un amparo en contra de la obra.

En dicho procedimiento argumentaron que hay una evidente falta de planeación, conocimiento, precaución y estudios relacionados con el suelo kárstico que hay en la zona, así como el impacto ambiental que esta construcción provocaría.

Asimismo apuntaron que el proyecto afectaría ríos subterráneos, lo cual provocaría consecuencias negativo en la zona.

Sin embrago en la conferencia matutina del lunes, AMLO aseguró que su gobierno no hay recibido una notificación oficial.

“Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, señaló el presidente.