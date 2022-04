Famosos y expertos aceptan invitación de AMLO para hablar del Tren Maya

Ambientalistas, académicos, expertos en la zona, biólogos y artistas aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar dudas sobre el impacto ambiental que implicaría la construcción del Tren Maya en el tramo cinco.

A través de una carta compartida en redes sociales por organizaciones como Sélvame del Tren y La Selva Salva, accedieron a llevar a cabo la conversación en el tramo cinco de la construcción. Aseguraron que será una plática respetuosa y que esperan una fecha para poder llevarla a cabo.

“Como lo hemos señalado, nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y cuevas, así como el mejor desarrollo de la región. Estamos seguros que coincidimos con usted en dichos fines”, establece la misiva.

Respuesta a @lopezobrador_ sobre su invitación a platicar 👇 pic.twitter.com/tAgZQfM1Og — Selvame del Tren (@selvamedeltren) April 20, 2022

En la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador señaló que sería buena idea hablar con los famosos que están en contra de la construcción del Tren Maya y que participaron en el video de Sélvame del Tren (Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Bárbara Mori, entre otros).

“Sí, los voy a invitar, a ver si platicamos. Me estás dando una buena idea, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan y platiquemos, porque es desconocimiento, no es mala fe. No creo que sea que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”, señaló el mandatario este miércoles.

Conversación sobre tramo 5 Tren Maya sería después su suspensión provisional

La invitación de Andrés Manuel López Obrador para establecer un diálogo acerca del impacto ambiental del tramo cinco del Tren Maya llega dos días después de que el juzgado primero del Distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.

Esta suspensión fue celebrada por Sélvame del Tren, así como algunas celebridades que formaron parte del video en el que la organización advertía sobre el impacto ambiental de la construcción.

El martes, López Obrador señaló que no sabe de qué se va la resolución del juez; sin embargo, acusó a empresarios y organismos internacionales de financiar una campaña “política” en contra del Tren Maya.

“Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, señaló el Ejecutivo.