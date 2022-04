AMLO invitará a famosos a platicar luego de críticas al Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería una buena idea platicar con los “famosos que están en contra del Tren Maya” para aclarar sus dudas sobre las denuncias de destrucción del Medio Ambiente en zonas donde se construye la obra.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que los invitará a platicar sobre el proyecto férreo que se construye actualmente Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Sí los voy a invitar, a ver si platicamos. Me estás dando una buena idea, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan y platiquemos, porque es desconocimiento, no es mala fe. No creo que sea que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”, aseguró.

En este contexto, el titular del Ejecutivo dijo que de la misma forma que los artistas que participaron en la campaña #SálvameDelTren, su hijo, Jesús Ernesto, lo cuestiona sobre el impacto ambiental que está causando la construcción del Tren Maya.

“Ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa me cuestionó, ‘oye y cómo están destruyendo la selva’, ‘a ver, a ver, a ver, chamaco’ y le tuve que explicar”, relató.

En la 'mañanera', @lopezobrador_ dijo que invitará a platicar a los famosos que se han opuesto al Tren Maya. "A ver si aceptan (...) porque es desconocimiento, no es mala fe. No creo que sea que les hayan pagado". pic.twitter.com/DUIsKN4DUv — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 20, 2022

¿Quiénes son los famosos que se han pronunciado contra el Tren Maya?

Hace unos días, en el marco del Día Mundial del Agua, se lanzó la campaña #SélvameDelTren, que está en contra del más reciente cambio en la ruta del Tren Maya.

Dicho movimiento está encabezado por diversas figuras del ámbito del entretenimiento, entre músicos, actores y actrices nacionales, quienes aseguran que la nueva ruta del proyecto de AMLO destruirá el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo; además de la flora y fauna de la región.

Ente los famosos que se pronuncian en los siete videos publicados en redes sociales están: