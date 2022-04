‘No tenemos notificación oficial’ sobre suspensión de construcción de tramo 5 de Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no hay recibido una notificación oficial sobre la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya otorgada por un juez de distrito la tarde del lunes.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario afirmó que no sabe de qué se va la resolución del juez; sin embargo, acusó a empresarios y organismos internacionales de financiar una campaña “política” en contra del Tren Maya.

“Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, señaló AMLO.

“Están utilizando a pseudoambientalistas. Se trata de gente sin convicciones, ni escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Cómo ahora les sale la preocupación del Medio Ambiente?”, cuestionó.

En este contexto, el titular del Ejecutivo aseguró que el proyecto del Tren Maya respeta ríos subterráneos y no afecta cenotes, “tan es así que campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político”.

“¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Xcaret, que desviaron ríos subterráneos? En Valladolid escarbaron para unir cenotes y los ambientalistas no se dieron cuenta. ¿El juez de Mérida dónde andaba? ¿No lo supo? [...] Un juez lo que tiene procurar el la justicia”, aseveró.

Freno a Tren Maya

Este lunes, el juzgado primero del Distrito de Yucatán otorgó una suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya (con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo), por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez dio la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo. El árbitro determinó que la suspensión es procedente para evitar daños inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación.

“Procede conceder la suspensión para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco, sector sur, del Proyecto Tren Maya”, dijo.

Es la primera vez que las autoridades se pronuncian en contra del proyecto, el cual ha generado muchas críticas por deforestación de las selvas en distintos tramos donde se mantienen los trabajos de construcción.

El Juez Novelo Pérez agregó que, mientras no decida si concede o no la suspensión definitiva, no puede seguir la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique la ejecución material de la obra.